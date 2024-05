Guty Carrera acusa de acoso a ex compañera de La Casa de los Famosos: ¿Quién y por qué?

El conflicto sigue afuera de La Casa de los Famosos. A pesar que el reality terminó el pasado 20 de mayo, los habitantes de la cuarta temporada se enfrentan en las redes sociales y probablemente muy pronto en los juzgados. Resulta que Guty Carrera está acusando a Serrath de “acoso y hostigamiento”. “Lo que esta mujer está haciendo conmigo se llama acoso y hostigamiento. Si fuera al revés, me estarían atacando en RRSS y seguramente ya tendría una orden de restricción”, publicó Guty en sus redes. Y agregó:

“Hoy en día este tipo de casos son muy comunes pero no son un juego. No conozco la intencionalidad de las personas que llevan a cabo estas acciones pero definitivamente sostenerlas en el tiempo generan una preocupación respecto al tema de la salud mental sobretodo en conductas repetitivas. Esto no es un juego pero claro yo soy hombre y debo quedarme callado para la sociedad para seguir siendo un macho espartano”.

Guty decidió publicar esas palabras en X porque un día antes Serrath compartió en sus redes fotos que supuestamente afirmaba que tuvo una relación con el actor ecuatoriano, algo que él nunca ha aceptado. “Hace un año estábamos juntos… pero todo era broma, hasta nuestras videollamadas a distancia”, escribió Serrath en el post que luego borró.

Lo que esta mujer está haciendo conmigo se llama acoso y hostigamiento. Si fuera al revés, me estarían atacando en RRSS y seguramente ya tendría una orden de restricción.

Hoy en día este tipo de casos son muy comunes pero no son un juego.

No conozco la intencionalidad de las… — Guty Carrera (@GutyCarreraT) May 27, 2024

Cabe recordar que Guty es uno de los habitantes originales de LCDLF4, pero después de cerca de dos meses entró Serrath al reality como nueva habitante. Al entrar Serrath al reality, ella hizo fuertes declaraciones en una discusión con él ante las cámaras de Telemundo. Serrath dijo que salió con Guty el año pasado y que él le pidió cuando entró al reality show que ella lo esperara, le fuera fiel y que no saliera con nadie más. “Ay por favor, eso era una broma”, le aclaró él. Ella lo encaró y le dijo que la invitó a un viaje a Egipto juntos. Pero Guty niega que ella sea su ex y que solo fue una amiga.

Esto es lo que @SerrathOficial se buscó por dárselas de chistosita por tratar de vengarse de alguien que simplemente no quería nada enserio con ella ! Que quemada ! Quien en sus 5 sentidos quisiera salir con Serrath sin tener miedo a que le pase lo mismo que a poncho de Nigris y… pic.twitter.com/tUxCgG99Nc — Ana (@Anafair5902844) May 29, 2024



Revive la entrada de Serrath a La Casa de los Famosos.