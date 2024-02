¿Por qué Gregorio Pernía abandonó La Casa de los Famosos 4?

Durante la noche de este miércoles 21 de febrero de 2024, todos los seguidores del actor colombiano Gregorio Pernía quedaron bastante sorprendidos, luego de que se anunciara oficialmente su salida del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos en su cuarta temporada.

De igual manera, sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos, quedaron entre lágrimas, luego de la emotiva despedida y las lindas palabras que tuvo Gregorio Pernía con cada uno de ellos. Todo esto dejó a muchos con la boca abierta y bastante confundidos, pues solo dos días antes, en la más reciente gala de eliminación, Pernía fue el elegido entre los favoritos con el voto del público.

“Fueron cuatro semanas de un proceso muy duro, arduo, aprendizaje muy grande donde tuve la paciencia y la tolerancia del ser humano. Pensaba que era otra cosa diferente. Gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como familia, no soy rencoroso. Me voy para el mejor lugar, a reencontrarme con mi mujer, mis hijos. Y eso que ustedes llaman seguidores y fans, no lo son para mí, ellos son parte de mi familia. Los quiero mucho y me los llevo en el corazón”, comenzó diciendo Gregorio Pernía antes de salir de la casa.

De este manera, el reconocido actor de “Sin senos no hay paraíso” tomó por voluntad propia la decisión de abandonar la competencia. Asimismo, antes de salir, se despidió de cada uno, en especial de sus compañeros del cuarto tierra. “Gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como una familia”, añadió.

A raíz de esto, muchos se han preguntado cuáles serían las razones del colombiano de salir de la competencia, y todo se debería a que su mayor motivo es su familia, pues el mismo Gregorio dijo que se encontraría afuera con su esposa, sus padres y sus hijos.

Además, ya el colombiano había expresado que deseaba abandonar La Casa de los Famosos, debido a que fue un proceso demasiado duro, que fue difícil estar sin su familia, de tener su forma de vida descomplicada y que sufrió de claustrofobia por el encierro.

“Fuerte, fuerte, fuerte; jamás pensé que sufriera de claustrofobia. Eso fue un impacto fuertísimo. Soy un hombre libre. Fue un taller divino de tolerancia, de quedarme callado, de ser un buen receptor y escuchar humillaciones, golpes duros por mi familia, gente que no creyó que estaba tratando de salir y de buscar la forma. Pensaron que era una estrategia. Volver a agachar la cabeza porque la Casa es una cosa dura, donde no recibes un mensaje, no tienes comunicación con nadie. Y donde no tengo visita conyugal”, dijo ya al salir de la casa y encontrarse con Nacho y Jimena.

De esta manera, el actor colombiano se une a Thalí García en ser los famosos en retirarse de manera voluntaria de la competencia, abandonando la posibilidad de ganar el premio de $200,000 dólares.

Gregorio Pernía revela a sus candidatos favoritos para ganar

En entrevista con Nacho Lozano y Jimena Gállego, el actor dijo que sus compañeros del cuarto Tierra, Clovis y Lupillo Rivera eran sus candidatos para ganar la cuarta temporada del reality show.

“El reality no lo puede ganar una persona deshonesta, misógina. Clovis y Lupillo son los candidatos ganadores. Estamos para dejar un mensaje positivo… nos ve toda la familia”, dijo Gregorio y añadió: “Creo que se lo tiene que ganar una persona que tenga un buen concepto de familia, porque este programa, aquí, nos está viendo la abuelita, la mamá, la tía, la hermana”.

Así quedan los cuartos

Cuarto Tierra

• Maripily Rivera

• Lupillo Rivera

• Pedro Figueira ‘La Divaza’

• Clovis Nienow

• Ariadna Gutiérrez

• Rodrigo Romeh

Cuarto Agua

• Aleska Genesis

• Guty Carrera

• Alfredo Adame

• Carlos Gómez ‘El Cañón’

• José Reyes ‘La Melaza’

Cuarto Fuego

• Daniela Alexis ‘La Bebeshita’

• Alana Lliteras

• Robbie Mora

• ‘La Bronca’

• Cristina Porta

• Sophie Durand

La Lista completa de famosos eliminados

• Semana 1: Christian Estrada

• Semana 2: Leslie Gallardo

• Semana 3: Fernando Lozada

• Semana 4: Thalí García (Descalificada)

• Semana 4: Mariana González

• Semana 5: Gregorio Pernía (Abandono)

LEER MÁS: Madre hispana muere tras ser apuñalada frente a sus hijos