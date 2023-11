Giselle Blondet está en emergencia en el hospital: ¿Qué pasó?

Giselle Blondet, de 59 años, no se siente nada bien. Aunque la co-presentadora de La Mesa Caliente fue a trabajar el día de ayer -martes 28 de noviembre-, ella se sentía enferma. Al punto que se hizo la prueba de Covid pero le salió negativo. Pero hoy se siente peor y terminó en la sala de emergencia en el hospital. “Me siento peor hoy así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere, va a estar negativo. Pero estoy haciendo este video porque pienso que aunque tengamos un catarro, debemos revisarnos como responsabilidad para no enfermar a los demás, no contagiar a las demás personas”, expresó Blondet desde la sala de emergencias.

Al lado del video, Blondet agregó: “Sé que todo estará bien, pero quiero asegurarme y proteger también a mi familia y a los que me rodean”. También le pregunta a sus seguidores lo siguiente: ¿Ustedes son del “equipo” que va al doctor pronto o los que esperan hasta el final cuando ya se sienten muy mal?”.

Giselle Blondet dio positivo a Covid-19 en 2021

En agosto de 2021, Blondet anunció que había dado positivo a Covid-19. La presentadora de televisión reveló los síntomas que tenía y agregó que, debido a la artritis reumatoide que padece, la enfermedad pudo ser peor. Sin embargo, ella estaba vacunada y eso fue lo que le ayudó a que su condición no empeorara. “Esto me comenzó con un dolor bien fuerte de cabeza, luego otro en la espalda baja muy, muy fuerte y también me dio vértigo. Me dio fiebre solamente un día, un poquito, pero en general mucho cansancio, unos días como que me sentía con más energía. Otros días, me he sentido que hasta me pesan las pestañas y quiero estar acostada”, compartió en ese entonces la presentadora de TV.