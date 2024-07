Gary Centeno explota contra El Niño Prodigio en Top Chef VIP 3 – VIDEO

Gary Centeno no pudo contener su furia que explotó contra El Niño Prodigio en Top Chef VIP 3. Después de recibir las criticas de los jueces de TCV3, Centeno no soportó escuchar un comentario de El Niño Prodigio. “Siempre tus comentarios”, dijo Gary enfurecido. “¿Qué tienes que estar hablando? Por qué tienes que comentar de lo que sea y son muy indebidos”. Para esto El Niño dijo que “este como que me va dar golpe”.

Mientras que en el otro cuarto se encuentra Alicia Machado viendo todo y dice: “Gary es una persona que no se le puede decir absolutamente nada. Él es de mírame y no me toques”. Por su lado, Carolina Tejera dijo que “Gary venía acumulando un montón de cosas que han pasado con El Niño y claro que llegó un momento que exploto”.

Mientras que El Niño se defiende y dice que él solo hizo un comentario porque se sorprendió. “Perdóname, fue un pensamiento en voz alta”, dijo El Niño. Mientras que Gary empieza alzar la voz más y más; al igual que El Niño. Al punto que los compañeros se empiezan acercarse a ambos para evitar cualquier pelea física. Abajo pueden ver la pelea nunca antes vista en Top Chef VIP 3.

Reacción del público

“Híjole, que busque ayuda para que aprenda a manejar sus emociones. Una persona que reacciona con tanta ira, es de dar miedo!! No hay justificación para reaccionar de esa manera 🥴”, opinó un fan en las redes.

“No hay justificación para reaccionar con ira no debe estar en un programa de competencia (Tiene que aprender a controlarse)..Se que el niño le saca la piedra a cualquiera pero uno le da poder a la gente si dejas que sus comentarios te afecten!!!! Más respeto con los jueces!!”, dijo otro.

Luego Gary se disculpó con sus compañeros y el público

Después de la fuerte discusión, Gary se disculpó con el público, sus compañeros, jueces y con El Niño. “Ese no es el ejemplo que le quiero dar a las personas que me están viendo. Así que perdón a mis compañeros de mi parte no volverá a pasar esto”, expresó Gary.

El Niño le aceptó las disculpas diciendo: “Yo de todo corazón lo perdono y le digo que trabaje en eso porque a veces eso puede ser muy terrible. Por eso hay mucha violencia porque en un momento la vida puede cambiar a cualquier persona”.

Esta reacción de El Niño no le cayó bien a Gary o a Galeano, ya que El Niño no fue capaz de también de disculparse. Hasta sus compañeros también esperaban que El Niño se disculpara pero no fue así.

Al final, Gary le ruega a El Niño que ya pare de hacer comentarios sobre él.