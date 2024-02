¿Gaby Espino ingresará a La Casa de los Famosos 4?

Luego de que en el día de ayer, 14 de febrero de 2024, día de San Valentín, en La Casa de los Famosos 4 todos quedaron bastante aterrados y confundidos, luego de que se diera a conocer la noticia de la repentina renuncia por parte de la participante Thalí García, quien en el día del aniversario de su boda, decidió escapar de la casa.

De acuerdo con lo que le dijo Lupillo Rivera a Maripily, los hechos ocurrieron cuando ambos se encontraban en la suite, y de repente, según el cantante, la artista, de 33 años, le pegó una patada con la pierna a una puerta y salió corriendo, abandonando así la competencia, sin que Lupillo pudiera detenerla.

Luego de esto, la noticia fue confirmada por los presentadores Nacho Lozano y Jimena Gallego, quienes hablaron con la ex concursante, quien tras romper el reglamento y ya podrá volver a entrar a LCDLF4 y además deberá pagar una millonaria multa que ronda los $50,000 mil dólares.

“Tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirturara, se tergiversara. Tengo una familia que proteger. Yo desafortunadamente no tengo 50 mil dólares para pagar la multa por salirme, juro por dios que si los tuviera no estaríamos ya aquí. Anoche hubiera llamado a mi abogado y ya”, dijo Thalí García de acuerdo con Milenio.

¿Gaby Espino será el reemplazo de Thalí García?

Debido a lo sucedido, los rumores en las redes sociales han saltado de manera muy rápida, asegurando que la actriz venezolana de 46 años de edad, Gaby Espino, podría ingresar al reality show de Telemundo para ocupar el puesto que dejó la actriz, modelo y presentadora mexicana.

Es más, han surgido algunas imágenes editadas, en donde se ve la foto de Gaby Espino utilizada en las fotos de La Casa de los Famosos 4, como si ya fuera un hecho su participación.

“¡Se dice que la posible remplazo de la reciente despedida de La Casa De Los Famosos es #GabyEspino. ¡ESTOOOOO SE VA A PRENDER! #LCDLF4 🏠🥊🔥”, se lee en una de las publicación.

Otra cuenta de fans, escribió: “QUE CREEEEN??? Del reemplazo de Thali Gaby Espino queremos la casa de los famosos arder..🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”

Ante estos, rumores, los internautas reaccionaron, unos muy emocionados de que Gaby Espino sea una opción, esto debido a las diferencias que existen entre Espino y Aleska Génesis, actual participante del reality show.

“Omggggg eso espero para que desenmascare a la “mosca muerta” 🔥🥱🤣🤣🤣🤣🤣🤣”, escribió una usuaria.

Alguien más comentó:“Ojalá 😅😅😅😅si entra esto hay que celebrarlo 🤣🤣🤣”

Una tercera persona dijo: “Enserio??? Ojalá sea verdad 🤭 pero si entra ya miro a aleska queriendo dejar en mal a maripily según ella”.

Por el momento, ni Telemundo ni el entorno de Gaby Espino ha confirmado su participación en La Casa de los Famosos 4, por lo cual, se tratan solo de rumores creados en las redes sociales.

