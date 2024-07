¿Gabriel Soto y Geraldine Bazán están nuevamente juntos?

Tras la noticia de la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, los internautas empezaron a decir que el actor podría haber regresado con Geraldine Bazán. Resulta que Bazán publicó una foto en sus redes donde aparece con unos lentes muy parecidos a los que tiene Soto. “Se dice que Geraldine le está regresando aquellas fotografías a Irina Baeva, donde ella le hacía saber que Gabriel estaba con ella”, dijo Verónica Bastos en La Mesa Caliente. “Así que vean ustedes las gafitas igualitas que están usando estos exes”.

Cabe recordar que Irina publicó foto donde mostraba la maleta de Gabriel, como para demostrar que él estaba con ella.

Geraldine Bazán sabía del fin del romance de su ex esposo antes del comunicado

El programa Hoy consiguió las primeras declaraciones de Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto, sobre la separación entre Soto y Baeva. “No tengo absolutamente nada que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco muchísimo el interés. Era algo que ya sabíamos, no lo sospechaba, lo sabía”.

Bazán solo se limitó en hablar más del tema. Pero dejo claro que mantiene una buena relación con su ex esposo. Ya que ella sabía que había terminado su romance con Irina Baeva antes de que él lo hiciera público.

Desde que se divorciaron, Bazán y Soto han mantenido una relación cordial. A pesar que ella descubrió que él le estaba haciendo infiel con Baeva. Según la actriz mexicana, Baeva habría mandado varias indirectas en sus publicaciones de redes sociales para que ella encontrara presuntas pruebas. Así fue que ella descubrió de la relación de Soto con Baeva.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Desde hace varias semanas se rumora que Gabriel Soto podría tener una relación sentimental con la actriz argentina Cecilia Galliano. En una entrevista con los medios, Galliano dijo que “Nos conocemos de hace muchísimos años, realmente es una gran hombre. Es un proceso el que va a pasar Gaby, yo no puedo hablar, la verdad, pero desde mi parte, lo que él necesite, de escucharlo, bueno, hacemos una obra juntos, ¿no? Yo trato de que él esté bien más allá del proceso sentimental, de salud”.

Si por ahora no hay un romance, Galliano no descarta que podría haber uno en el futuro. “Yo no voy a decirte nunca, porque nunca sabes. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre nos hemos querido mucho, es un chico que yo conozco mucho, él me conoce mucho, es un chico muy bueno, a mí me cae muy bien, siempre estuvimos involucrados de cierta manera en la vida del otro”, dijo Galliano.