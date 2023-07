Fernando Noriega habla de lo que no se esperaba en “Los 50” ENTREVISTA

El actor Fernando Noriega, de 44 años, salió en la segunda ronda de eliminación del nuevo reality Los 50, que transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Fernando sentía la posibilidad de ser salvado por sus compañeros. “Lamentablemente quede eliminado. No me lo esperaba pero me lo esperaba. Yo estaba en un punto medio que sucediera lo que tiene que suceder para mí. La eliminación estuvo reñida y me hace sentir esta salida con mucho cariño de la gente…la votación estuvo llena de muchísimas emociones, nervios, presión…en algún momento sentí que si podría haber una posibilidad para mí al quedar empatado con Isa, pero sabía que ella tenía un gran equipo detrás”, expresó Fernando.

También dijo que no se imagina qué hubiera pasado si la competencia llega al punto de que las estrategias ya no sean tan limpias. “Soy una persona de paz. Si me afecta estar frente de muchos conflictos. No sé si me hubiera encantado presenciar una tensión llevada al máximo y empiezan las estrategias no tan limpias. No me hubiera encantado o no sé como hubiera reaccionado”.

En el momento que Fernando fue eliminado, Thali le ofrece al León ser eliminada en lugar de Fernando, aunque su propuesta interrumpe la celebración de Isabela, que acaba de salvarse. Consciente de su poca popularidad en la casa y su inminente eliminación, desea sacrificarse por Fernando. Sin embargo, el León le recuerda las reglas y rechaza su propuesta.



Una vez que Fernando abandona la sala de eliminación, Isa irrumpe contra Thali, acusándola de ser irrespetuosa y desconsiderada tanto con ella como con todos los demás. Si realmente anhela irse, la insta a que lo haga. Isa no comprende por qué Thali, a pesar de afirmar que quiere marcharse, no perdió intencionalmente el reto del día anterior.

Más sobre la eliminación del 20 de julio

Yuliana Peniche fue eliminada de Los 50 con solo cinco votos. Sin embargo, no guarda rencor, comprendiendo que es parte de la competencia.

Jessica Stonem fue eliminada de la competencia con solo seis votos. Aunque estaba preparada para su salida, la despedida la embarga de tristeza.

Ceci Ponce abandona la competencia tras recibir únicamente diez votos. Acepta su derrota con gracia, consciente de la imposibilidad de permanecer.

Resumen de lo que pasó la noche de la segunda ronda de eliminación en Los 50:

Bebeshita se encuentra angustiada y ansiosa, sintiéndose rechazada por todos. Está en la lista de eliminación y se preocupa por la hipocresía en la hacienda, dudando de la sinceridad de sus compañeros. Intentan consolarla, incluso Brandon, su ex, quien le aconseja que se esfuerce en el desafío de salvación. Fernando siente el respaldo y reconoce la importancia de las alianzas en la competencia para poder avanzar.

Luisa Fernanda se siente incómoda y ansiosa por estar nominada. Siente que ha sido ingenua con Anahí. Antes de enfrentar el reto de lodo, Anahí le confesó a Luisa que tenía una lesión en la rodilla y le pidió ayuda. Eso distrajo a Anahí, Luisa ganó y Anahí quedó sentenciada. Luisa cree que sus compañeros están exagerando lo que sucedió.

Brandon busca a Anahí en la mansión y la confronta, ya que también le pidió que la dejara ganar si competían en el reto de lodo. Anahí se defiende argumentando que solo quería evitar lastimar más su rodilla. Brandon le sugiere que se reconcilie con Luisa. Anahí sigue el consejo, pide perdón a Luisa y ésta la perdona, aunque decide que debe ser más cautelosa con su estrategia y priorizarse a sí misma.

En la primera etapa del desafío “Vas o no Vas”, Lambda se enfrenta al Zorro en un juego que consiste en sacar la pieza roja del tablero primero. Lambda sale victorioso y elige a Beta para la segunda etapa, en la que también triunfa a pesar del desafío físico. Para la última etapa, Beta elige a Juan Pablo, que debe dibujar unas figuras siguiendo las instrucciones del Zorro, sin levantar el plumón del papel. No logra completar el reto a tiempo, lo que supone una reducción de 2 mil dólares en el gran premio. Juan Pablo se despide del Zorro prometiendo buscar revancha.

Durante el desafío “Vas o no vas”, Manelyk se encuentra fascinada por el atractivo físico de Beta. Ella admite que su presencia es cautivadora y evidente.

Los jugadores exentos de sentencia se enfrentan en la arena. El León anuncia un color en las pantallas, y los concursantes deben correr hacia el cuadro del color correspondiente para salvarse. El desafío culmina cuando solo quedan tres jugadores en la arena, los cuales resultan sentenciados. Tras una feroz competencia marcada por choques y caídas, todos logran salvarse excepto Jessica, José y Yulianna, quienes quedan sentenciados.

Gianmarco muestra preocupación por su rendimiento en el desafío de la arena, debido a su daltonismo y la dificultad para distinguir colores. Thali se ofrece a ayudarlo, asistiéndolo para diferenciar entre marrón y rojo, colores que le resultan especialmente confusos. A pesar de desarrollar un esquema mental, se siente muy desconcertado durante la competencia.

Yulianna, preocupada por su sentencia, interroga a Sebastian sobre su estrategia. Él responde claramente que su alianza es con los colombianos. Jessica deposita su futuro en manos de sus compañeros. Cuando Gianmarco le pregunta si confía en que sus compañeros la salvarán, ella admite su incertidumbre.

Con lágrimas en los ojos, Lambda es abordado por Fernando, quien le pregunta qué sucede. Lambda confiesa su tristeza al ver a Fernando sentenciado, sintiéndose culpable por haberle ganado en el reto del lodo y provocando su sentencia. Consolando a su amigo, Lambda destaca su nobleza y le ofrece palabras de ánimo para enfrentar el desafío de salvación.

Los sentenciados tienen una última oportunidad de evitar la eliminación en el desafío de salvación. Deben enredar una cuerda sin usar las manos, una prueba que exige mucha resistencia física. José es el primero en completar la tarea, pero es descalificado por utilizar las manos. Inesperadamente, Bebeshita triunfa, demostrando su fortaleza a pesar de no ser una gran deportista.

Thali y Lambda discuten su estrategia, preocupados por la posible eliminación de su amigo Fernando. Argumentan que estratégicamente, no es conveniente eliminar a Fernando, pero Thali teme que lo hagan solo para molestarla.

Bebeshita realiza su entrada triunfal, recibida con aplausos y abrazos por el resto de los participantes. Brandon la espera con los brazos abiertos, pero ella se abalanza sobre otro concursante en su euforia. A pesar de las expectativas, su victoria es celebrada especialmente por Manelyk y el Rey Grupero, ya que suma un voto más para su equipo.

El ambiente es tenso en la sala de eliminación. Los Colombianos, los Actores, y las Estrellas de Reality han definido estrategias y objetivos para salvar a sus amigos. Manelyk, como directora de orquesta, organiza el voto de las estrellas de reality e influencers, asegurando la mayoría.