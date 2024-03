Fernando Colunga y Blanca Soto hablaron de su deseo de tener hijos

Fernando Colunga, de 58 años, y Blanca Soto, de 45, se adueñaron de los titulares de que se habían convertido en padres. Alix Aspe, ex presentadora de La Mesa Caliente, reportó que la pareja había tenido un bebé.”Oigan, notición, ¿se enteraron o no?, Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en papás”, dijo Aspe, el pasado 13 de marzo. “No nos dijo nada, muchas felicidades a los dos”.

El año pasado, Colunga habló de sus ganas de convertirse en padre en entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. También dejo claro que prefiere mantener su relación en privado. “Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida…Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’, bueno está bien algo escondo pero no voy a tirar lo que es mío”, dijo Colunga.

El actor está tan feliz en su relación que hasta habló de sus ganas de ser padre. “Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante”, expresó Colunga. “Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera”.

Blanca Soto también dijo que quiere ser madre

En 2019, Blanca Soto expresó sus ganas de convertirse en madre y de tener gemelos. “Me encantaría, siempre digo: ‘Si Dios los manda, adelante, pero no se me ha dado”, dijo a Mezcal TV sobre tener hijos en 2019. “Pero soy muy maternal, ¡una cosa tremenda! Me gustarían gemelos, eso sí me gustaría. Siempre desde niña he querido gemelos”.

Colunga y Soto protagonizaron juntos la novela “Porque el amor manda” y luego la obra teatral Obscuro total. Desde el 2012 se dice que ellos empezaron su historia de amor.