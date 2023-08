Daniel Arenas reveló que se le apareció la Virgen [FOTO]

El reconocido actor y presentador colombiano, Daniel Enrique Arenas Consuegra, mejor conocido como Daniel Arenas y quien se dio a conocer en el mundo del espectáculo y entretenimiento gracias a un reality show colombiano llamado ​”Protagonistas de nuestra tele” en el año 2002, se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión internacional, pues el nacido en Bucaramanga, Colombia, se ha abierto camino en la pantalla internacional, logrando pertenecer desde hace varios meses ya, al programa matutino “Hoy Día” de Telemundo, en donde comparte set con la ex Miss Universo, Andrea Meza, Penélope Menchaca, Frederik Oldenburg, entre otros.

Desde su llegada como presentador de “Hoy Día”, Daniel ha dejado ver su lado más noble y transparente, contando anécdotas de su vida profesional y personal. De igual manera, el colombiano siempre ha dejado claro que es un hombre demasiado creyente y devoto, y que tiene presente a Dios en su vida, por encima de todo.

A raíz de ello, recientemente el bumangués compartió en vivo y directo con sus colegas y toda la audiencia hispana en los Estados Unidos, una experiencia que marcó su vida, cuando aseguró que tuvo una experiencia con la Virgen de Guadalupe, cuando ella se le apareció.

Daniel Arenas reveló que se le apareció la Virgen de Guadalupe

El conductor de 44 años narró el momento en el que él asegura se le apareció la Virgen de Guadalupe, uno de los mayores símbolos del catolicismo, cuando se encontraba en México, para eso del año 2012, cuando el actor se encontraba viviendo en dicho país.

El tema del programa “Hoy Día” era conocer qué le hacía feliz a cada uno de los presentadores. Cuando llegó el turno de Daniel Arenas, el hizo relación a Dios, asegurando que gracias a él, él era un hombre completamente feliz.

El actor de novelas como ‘Los Reyes’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘Teresa’, no dudó decir que se siente feliz y en paz con los suyos, debido a la cercanía que tiene con el Dios.

“Les quiero confesar esto: Lo que más me hace feliz es mi relación con Dios ¿Por qué? Porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Por eso yo también creo fielmente en la Virgencita, me ha concedido tantas cosas. Gracias a la fidelidad, el agradecimiento y la fe intacta que tengo por ella, mi relación con Dios es más fuerte”, comenzó diciendo Arenas.

Además, también dijo que cuando habla con Dios es cuando todo en su vida empieza a fluir y que es debido a esa relación que tiene con el Padre Celestial que ha logrado que las cosas vayan bien en todos los aspectos de su vida.

Y fue en ese momento, que reveló lo que había sucedido cuando llegaba a vivir a México, una etapa de su vida, donde el actor afirma que no conocía mucho de la Virgen, pero que ahora es fiel devoto de ella, de acuerdo con RCN.

“Esa imagen fue cuando llegué a México, yo no conocía, debo confesarlo, a la virgencita. Sabemos que es alguien muy especial para muchos, hay quienes no creen en ella y yo creo fielmente en ella. Esto es una cosa espectacular que me pasó hace unos años, la virgencita se me apareció en un recibo en una cafetería a la que fui. Guarde las cosas en el maletín, venía de hacer teatro. Cuando llegué a mi casa, me encontré con su imagen y desde ahí no me abandona”, confesó Daniel.

En la fotografía que mostró el programa “Hoy Día” en pantalla se puede apreciar la factura de compra realizada en una cafetería de la Ciudad de México en el año 2013, y sobre ella una sombra que coincide con la silueta de la Virgen de Guadalupe.

Y finalizó diciendo, según El Tiempo: “A mí no me da pena hablar de esto y menos en televisión (…) Y cada que tenga oportunidad de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgencita, lo voy a hacer, porque lo llevó en mi vida y sencillamente mi vida es mejor gracias a ellos”.

Esto confirma la gran devoción del presentador y actor, pues solo fue hace unos meses, cuando en junio se le vio a Daniel Arenas y su novia, Daniela Álvarez, en una iglesia cristiana en Miami. En la fotografía se les vio a ambos con los ojos cerrados, tomados de la mano, mientras un pastor hacía una oración, imagen que se hizo viral tras los rumores de una ruptura con Daniella Álvarez.

