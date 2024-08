¿Daniel Arenas fue despedido por culpa de Ángela Aguilar y Nodal?

Luego de que el pasado 1 de agosto de 2024, se anunciara oficialmente la salida del actor colombiano, Daniel Arenas, del programa matutino de Telemundo, Hoy Día, mucho se ha hablado y especulado sobre las posibles razones, por las cuales el oriundo de Bucaramanga habría salido del programa.

Daniel Arenas había encantado a los televidentes hispanos en Estados Unidos por su carismática forma de ser, y también porque siempre fue un hombre caballeroso, respetuoso y muy profesional en su trabajo como conductor de televisión, por ello, su salida, tomó por sorpresa a más de uno, desatando una polémica entre los seguidores de matutino, quienes muy tristes y enojados con la salida de Daniel, aseguran que alguien fue el responsable de su despido.

“Es un momento bien complicado para nosotros porque tenemos que decirle adiós a un gran amigo y a un conductor que, no solamente ha llenado sus mañanas de alegría, sino que nos va a dejar un vacío tremendo en el corazón de todos nosotros”, fueron las palabras con la que inició Penelope Menchaca.

Y es que aunque el presentador colombiano, aseguró que su salida del canal fue por decisión propia, muchos aseguran que se debió a las palabras de Daniel Arenas, ante la situación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues el actor habló sobre la importancia de respetar a tu pareja, y dio su opinión personal, sobre el revuelo que ha causado este nuevo romance.

“Nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero… ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor”, dijo el presentador.

Tras esto, los internautas dicen que estas palabras molestaron a Pepe Aguilar, padre Ángela Aguilar, por lo cual Telemundo, decidió despedirlo.

A raíz de estos fuertes rumores, Daniel Arenas aclaró que fue una decisión propia. “Esta es una decisión muy personal. Lo consulté con Dios. Nadie me está despidiendo de la empresa y no hubo ningún problema”, dijo Arenas.

Y añadió: “Hoy Día va a ser por siempre mi casa, estoy enormemente agradecido con esta oportunidad que me dieron, este proceso de estar con ustedes todos los días. Para mí fue un honor. El aprendizaje ha sido enorme, pero hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiende a capa y espada las prioridades en la vida y por eso tomé la decisión. Esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión y de hecho Telemundo, muy honradamente y generosamente me llamó para renovar mi contrato, pero le di muchas gracias, les comenté lo que estaba pasando en mi vida y me entendieron”.

Por su parte, Telemundo, agradeció al actor de 45 años, por su tiempo en el programa y emitió una declaración a People en Español, en donde dijeron, según El Diario Ny:

“Daniel Arenas ha decidido dejar su rol como copresentador del programa matutino de Telemundo, Hoy día. Todas sus contribuciones al programa y el profesionalismo y carisma que lo caracterizan. Agradecemos todas sus contribuciones al programa y el profesionalismo y carisma que lo caracterizan. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos y esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro”.

