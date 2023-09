Dania Méndez explota contra Verónica Bastos: “Tan arrogante…”

La conductora del programa de las tarde “La Mesa Caliente” de Telemundo, Verónica Bastos, quien no es muy querida por la audiencia y hasta ha sido criticada por los televidentes por su forma de ser tan dura y actitud algo sobradora.

Pues ahora, la costarricense quien comparte set junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet, y Aylín Mujica, se han encontrado con alguien que no ha tenido pelos en la lengua para decirle las cosas claras y como son.

Se trata de la modelo e influencer mexicana, Dania Méndez, ex participante del reality show “Los 50” y quien se hizo bastante conocida por participar en algunas temporadas de Acapulco Shore de MTV, luego de que Méndez se sintiera burlada en televisión por la presentadora de entretenimiento.

Dania Méndez le dice arrogante a Verónica Bastos

Todo ocurrió cuando debido a una entrevista que le hizo la presentadora costarricense a Lourduy, quien es uno de los integrantes de la agrupación colombiana Piso 21 y quien en su momento fue pareja sentimental de la mexicana por casi dos años, luego de que terminaran su relación debido a una supuesta infidelidad por parte del cantante colombiano con la diseñadora Mafer Jaime.

En la entrevista Verónica Bastos le pregunta a Lourduy por qué “le rompiste el corazón a esa pobre muchacha”. Estas palabras no fueron de nada del agrado de Dania, quien se sintió burlada por parte de la conductora.

“Yo te conozco ahí una novia, es que yo amo La Casa de los Famosos, entonces yo veía ahí a Dania Méndez Llorando por los rincones por un tal muchacho y yo decía: ‘¿quién será ese canijo?’ entonces empiezo a buscar y que te encuentro ¿por qué le rompiste el corazón a esa pobre muchacha?”, fueron las palabras de Bastos.

Ante esto, Lorduy le contestó que así tenían que pasar las cosas. “Así tenían que pasar las cosas, yo creo que no hay mucho que decir, pero nada, con ella pasé un gran tiempo, una gran mujer y ya, tuvimos rumbos distintos”.

Tras esto, Dania Méndez se dirigió a la red social X (antes llamada Twitter) y se despachó con todo contra la presentadora, a quien le dijo que era “Tan arrogante como siempre” y que respetara el dolor ajeno de otra mujer, añadiendo que le faltaba empatía y profesionalismo.

La mexicana escribió: “¿Esa pobre muchacha? Llorando por las esquinas? JA JA JA! No bueno… ¡Tu manera burlesca de referirte hacía el dolor ajeno se me hace una grosería, falta de empatía y profesionalismo hacia una mujer, esperemos que el día que te toque de estar de ese lado, si no es que ya lo estás sepas llevarlo de la misma manera tan arrogante como siempre! Otra vez tú”.

A Verónica bastó ? Cuando le pregunto a tu ex ? Y creo hace uno días se burló por lo de peso pluma también nadie la quiere . pic.twitter.com/b7MzXQ32vP — Eli (@esrv21) September 14, 2023

De inmediato los seguidores de Méndez aplaudieron el actuar de la modelo de 34 años, quienes aseguraron que Verónica Bastos era de atacar mucho a las mujeres.

Entre los comentarios en el hilo de X de Dania Méndez, se lee:

“Finalmente poniendo a esta señora podrida de espíritu en su lugar”, escribió una usuaria.

Alguien más dijo: “NO SOPORTO A LAS CÓMO @VeronicaBastos1 CERO PROFESIONAL Y LO QUE MAS ATACA ES A LA MUJER DEBERÍAN DE SACARLA DE CUADRO POR QUE NO APORTA ABSOLUTAMENTE NADA ‼️👊”

“No esperes profesionalismo de alguien como @VeronicaBastos1, no conoce eso…. Qué sera que la tiene tan infeliz ? La mujer va por la vida repartiendo su amargura🤢”, comentó una tercera persona, y así, se leen varios mensajes más.

