¿Cristina Porta es la ahijada de la productora de La Casa de los Famosos?

Tras la salvación de Cristina Porta en la décima gala de eliminación de La Casa de los Famosos, muchos se han ido contra Telemundo. “No jueguen con el público; todos sabemos que la eliminada era CRISTINA!!!!!!!”, escribió un usuario en las redes de Telemundo Realities.

Mientras que en Twitter empezó a dar vueltas que la razón que Cristina continuará en el show y hasta posiblemente gane es porque tiene un parentesco con la productora de La Casa de los Famosos. “Ya ven quedarán como [payasos] cuando Cristina gane en la casa, todo está arreglado. La productora es casi como su mamá”, comentó Eren, una usuaria que compartió un video donde aseguran que “María Zambrano, la productora de LCDLF y Cristina son casi madre e hija“.

¿Cristina es la ahijada de María Zambrano?

Esta no es la primera vez que se habla de este “parentesco”. En 2021, Cristina formó parte del reality Secret Story, donde María Zambrano era la directora. Cuando una de las concursantes del reality dijo que “Es verdad que mi madre se fue a la primera nominación porque no tenía de madrina a María Zambrano, Cristina Porta un beso”. El presentador del programa dejo claró que no había ningún parentesco entre Cristina y María Zambrano. “Me están pidiendo que lo desmienta porque no hay ningún parentesco o ninguna conexión“, dijo el presentador.

En otro programa llamado Sábado Deluxe, el presentador Jorge Javier Vázquez se burlo del supuesto parentesco y dijo que María Zambrano era la madrina de Cristina. “No, no son amigas, María Zambrano no es amiga de Cristina Porta, es su madrina de bautizo, después se hizo cargo de sus estudios enviándola a una escuela de Suiza donde hicieron de ella una señorita”, decía asegurando que se trataba de “una historia muy bonita”.

Pero por el tono del presentador, quedó claro que estaba bromeando y que entre la directora y Cristina no hay ningún tipo de relación.

Cristina y Zambrano nunca confirmaron o negaron los rumores sobre el supuesto parentesco entre ellas.

María Zambrano es la consultora de La Casa de los Famosos de Telemundo, no es la directora

En marzo del 2023, María Zambrazo se incorporó a Mediaset España como directora de formatos Reality y Dating. A la misma vez se convirtió en la consultora de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Cristina y María Zambrano coincidieron en La Casa de los Famosos 4

Lo cierto es que Cristina y Zambrano coincidieron en La Casa de los Famosos 4. Cristina se fue de Mediaset para ingresar a LCDLF4. Mientras que María es la consultora de LCDLF4.