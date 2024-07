Chiki Bombom sufre accidente de transito: ¿Cómo está?

Chiki Bombom y su hijo Cartier sufrieron un aparatoso accidente de transito la noche del 6 de julio. “Viva de casualidad porque yerba mala nunca muere”, escribió en el video que compartió en sus redes. “Porque Dios está conmigo y porque Dios es espectacular, papá Dios es todo, todo señor…Gracias Señor”.

Resulta que seis individuos en un auto impactó al carro de la presentadora por detrás. Cuando fue impactada, su auto empezó a dar vueltas descontroladamente en el autopista. “Yo trate de mantener la calma porque andaba con el niño en el carro”, cuenta Chiki Bom Bom desde un hospital. “El carro dio muchas vueltas y yo trate de guiarlo para la orilla para no darle a otro carro. Termine dandole a la pared. El tipo me dio tan duro que el aro detrás del carro se salió. La goma se explotó. Todas las bolsas de aire explotaron. Gracias a Dios salimos ilesos. Lo primero que hice cuando salí del carro fue revisar a mi hijo”.

Después del accidente, Chiki Bombom tomó su teléfono para grabar el resultado del gran impacto que recibió su auto en la parte trasera y frontal. En el video se ve al auto blanco chocado en plena autopista. El inesperado incidente dejó su vehículo deshecho. “Gracias padre, gracias señor, tú eres grande, maravilloso y el poder es tuyo. Gracias señor, por cubrirme con tu sangre a mí y a mi hijo”.

Horas antes ChikiBombom estaba disfrutando de la playa con su hijo Cartier

Chiki Bombom y su hijo Cartier, de 14 años, se fueron a disfrutar de la playa. Ella publicó en sus redes lo lindo que la estaban pasando. Sin imaginarse que horas más tarde iban a estar sufrir un aparatoso accidente donde casi pierden la vida. “Cartier y yo estamos vivos y tratando de estar bien. Todo a sido muy reciente….No puedo creer lo que me está pasando me duele la vida y no sé por qué siento miedo”, escribió en sus redes desde el hospital.

Arriba puede ver cómo quedo el auto de Chiki Bombom después del accidente.