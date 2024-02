La Casa de los Famosos 4: Bebeshita está furiosa y los fans la critican

Tras la salida de Sophie Durand, Bebeshita no pudo contener las lagrimas y le pidió al público que habrá los ojos para que no sigan votando por los malos en La Casa de los Famosos. “[Cuarto Tierra] son problemáticos y agresivos. No puede ser que la gente buena no gane. Y está ganando la gente mierda”, dice la Bebeshita, al ver que hasta ahora el público continúa salvando al cuarto Tierra. “Lupillo sigue amenaza y amenaza a la gente [en LCDLF]. Ariadna me critica la ropa y Cristina es una mentirosa. Romeh es un agresivo, y Clovis. ¿De verdad está ganando la gente mala? Y los buenos se van uno tras otro. No es justo que gane la gente mala. Hasta cuándo van abrir los ojos y digan que van apoyar a los buenos”.

Mientras que los fans de LCDLF no dejan de criticar a la decisión de salvar a Carlos Gómez, para que horas después sea expulsado. Bebeshita y Robbie tuvieron la oportunidad de salvar a Sophie pero decidieron salvar a Carlos. “Bebeshita porqué llora? No tuvo los ovarios para salvar a Sophie”, comentó un usuario.

La redes se llenaron de criticas:

“El premio a los mejores estrategas de esta temporada va para Robbie y Bebeshita ya que en menos de 24 hrs se cargaron a dos de su equipo y los sacaron de la casa con su “salvada maestra”.

Un usuario desifró algo muy curioso sobre Bebeshita y Robbie.

Oigan, como que Robbie y la Bebeshita traen una energía doble no?

– Llegaron los 2 juntos en una botarga

-Pasaron los primeros días como mellizos

– Ganan el liderazgo los 2

– Hacen una estrategia mal planeada y en su semana de liderazgo hay eliminación doble ✌🏻









Por otro lado, Lupillo no quiere sacar a Bebeshita de LCDLF4.