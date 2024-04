Ariadna Gutiérrez admite que Telemundo censuró su pelea con Maripily Rivera

Los rumores finalmente resultaron ser ciertos. Tras la eliminación de la colombiana Ariadna Gutiérrez de La Casa de los Famosos en su cuarta temporada, muchos detalles han salido a la luz en los últimos días. De acuerdo con propias palabras de la modelo, resultó ser cierto el fuerte enfrentamiento que tuvo con Maripily Rivera.

Ariadna Gutiérrez aseguró que entre ella y la puertorriqueña, se vivió una de las discusiones más fuertes dentro de la casa, y que la producción del reality show, Telemundo, decidió censurar lo que había pasado entre ambas.

De igual manera, el problema fue tan fuerte, que la pelea estuvo a punto de terminar en una agresión física, pero eso nunca salió al aire, ni el publico pudo ver lo sucedido. Sin embargo, muchos ex participantes al salir del programa, dieron detalles de lo que sucedió ese miércoles 27 de marzo, en donde la transmisión en vivo, fue censurada por más de cuatro horas.

En una entrevista para el canal de YouTube de Enrique Santos, Ariadna Gutiérrez aseguró que “Maripily y yo estuvimos a punto de un enfrentamiento físico, pero eso nunca salió en las cámaras”.

Asimismo, la ex participante, Isis Serrath, por medio de su cuenta en X, ya había dado detalles sobre la acalorada discusión.

“Al parar esa pelea Ari estaba tan efusiva, que yo entro entre las dos y paro. Ella me pega en el busto y después no sé, algo como que me jala a mí también y me salieron unos moretones. Creo que si no se paraba eso, la historia sería otra”, dijo la influencer mexicana.

Por su parte, la pelea también fue comentada por los habitantes de la casa, Paulo y a Patricia Corcino, quienes comentaron lo que había sucedido ese día entre ambas participantes. Patricia aseguró que y Serrath se metieron en la pelea para detenerlas y hasta salieron lastimadas.

“Cuando Ariadna se le dejó ir a Maripily… imagínate ya para que se le haya dejado ir”, dijo Paulo.

A lo que Patricia agregó: “La agarramos Serrath y yo. A Serrath hasta le salió un morado, ella la agarró por el otro lado de la mesa, y yo por el sillón y yo digo, ¿y eso se les olvidó o es que aquí pierden la memoria?”.

Por su parte, La Divaza, dijo que entre ellas solo hubo una pelea verbal pero que nunca llegaron a los golpes.

“Estoy viendo a demasiada gente preocupada porque Ariadna y Maripily se pelearon y cortaron las cámaras… Maripily empezó a gritar y Ariadna también, las dos se alzaron… Ah porque Maripily mandó a callar a Ariadna. No pasó a los golpes, sí gritaron, pero eso fue una cosa que no pasó”, dijo el influencer venezolano.

¿Qué fue lo que pasó entre Ariadna Gutiérrez y Maripily Rivera?

La enemistad entre la colombiana y la puertorriqueña se dio antes de la salida de Lupillo Rivera del Cuarto Tierra, cuando Maripily Rivera tomó la decisión de jugar de manera independiente. Desde allí, Ariadna Gutiérrez acusó en varias ocasiones que Maripily hacía bullying, era una persona arrogante. Pero las ofensas también estuvieron del lado de Maripily, quien calificó de “chapeadora” a la colombiana, quien aseguraba que Gutiérrez estaba iniciando un romance con el cantante mexicano Lupillo Rivera.

Debido a ello, se cree que la fuerte pelea fue por todos esos motivos, en los que iban y venían los insultos y roces entre ambas. Sin embargo, los detalles exactos del por qué se desató la pelea no se han conocido.

“Como todas las familias disfuncionales. Yo lo he vivido en carne propia, me he peleado con personas que significan la vida entera para mí y he sabido arreglarme con ellas. La situación de Maripily fue algo muy delicado, porque se dijeron cosas muy fuertes, insultos muy fuertes y acusaciones muy fuertes de nosotros hacia ella. La situación en el cuarto era insoportable. No se podía dormir, no se podía entrar, no se podía respirar. Era solamente odio, odio, odio. Por eso decidimos llegar a un acuerdo con ella, a un perdón. No quiere decir que hemos olvidado todos los insultos, difamaciones y todo el dolor. Ella sabe que estamos en un proceso que donde se cruce esa línea, todo se pierde”, finalizó Ariadna Gutiérrez.

