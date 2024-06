Ana Jurka regresa a la TV: ¿Vuelve a Telemundo?

Aunque no lo creas han pasado seis meses desde que Ana Jurka se despidió de sus televidentes cuando no renovó su contrato con Telemundo. Ahora tiene una gran noticia. La presentadora hondureña, conocida como La Chica del Rating, regresa a la TV. Su gran regreso es el próximo 20 de junio, como reportera de deportes para la cadena FOX Sports. “Ana Jurka, quien es una periodista ganadora del premio Emmy, hace su debut en FOX Sports este verano como reportera de CONMEBOL Copa América 202. Jurka estará integrado en la Selección Argentina durante todo el torneo”, dice su perfil en FOX Sports.

Después de estar diez años con Telemundo, Jurka decidió irse sin imaginarse que estaría haciendo el crossover al inglés con la cadena FOX Sports. “Era mi meta, y te acordás que te lo dije, que mi sueño es hacer lo que hago en inglés y en español, pero no creí que me iba a llegar así, tan rápido. Pero sí por el momento me siento como que nerviosa, con miedo, pero ya sabes que el miedo hay que decirle sí, si Dios me puso esta oportunidad de frente, es porque él va a estar conmigo, y tengo que dar el paso, aunque esté temblando de nervios y de miedo”, contó Jurka a Las Top News.

También habló sobre cómo se está preparando para ahora reportar en inglés. “Estoy como tratando de hacer el switch, lo que normalmente hago de mis notas, mi research, todas esas cositas para uno prepararse, todos mis apuntes, los estoy haciendo todo en inglés, como para poder pensar cada vez más en inglés. Gente con ya experiencia en esto, me han dicho que se va a dar una vez que salga al aire en inglés por primera vez; y cada vez que lo haga más, como cada segmento que haga, un segmento a la vez, voy a ir haciendo ese switch. Yo siempre a las personas que he podía guiar, ayudar de alguna manera u otra, cuando tenía compañeros o compañeras que iban empezando en la televisión y los veía súper nerviosos, yo siempre les decía: “Ey, un segmento a la vez, olvídate del resto, un segmento a la vez”… Entonces, estoy tratando de recordar esos consejos que le he dado a otras personas, los estoy tratando de dármelos a mí misma, y decir: “Ey, vas a estar bien, si Dios te dio esto, es porque sabe que estás lista, y si no, es porque él te va a alistar”… Y voy a ir así, un reporte a la vez, un paso a la vez”, dijo Jurka.

Ana Jurka dice que un ejecutivo la empujo para hablar con los ejecutivos de FOX

En la misma entrevista, Jurka contó sobre cómo logró conseguir su trabajo como reportera en FOX. “Se dio porque la industria esta es como tan grande y a la vez tan pequeña, he coincidido con equipos, cuando hemos andado en la calle haciendo coberturas en eventos, y así. Había conocido a algunos ejecutivos, y algunos de los talentos… En febrero hubo un un evento, en el que ellos creían que me iban a ver, me dijeron: ‘Ey, qué onda, por qué no estabas ahí’…Le conté a un amigo que ya no estaba en mi ex cadena, y me dijo: ‘Oye, tienes que llamar a los ejecutivos de Fox, se van a alegrar de que estás libre’…Me daba pena, honestamente… Con mucha pena le escribí a esta persona, y le dije: ‘Me dijo tal persona que te escribiera para contarte que estoy libre, si en algún momento ocupan a alguien, para cualquier cosa, estoy libre’…Y me respondió: ‘Oh my God, Ana, no puedo creerlo, ¿qué pasó?, ¿cómo así?’ Y me dijo que iba a hablar con alguien… Me llamaron, y me dijeron: ‘Ana, si es cierto que estás libre, te gustaría platicar con nosotros’ Acordamos una reunión, de esa reunión vino otra reunión, después de esa reunión vino otra reunión y así”.

Ahora la presentadora de deportes hace su debut el 20 de junio en la cadena anglosajona FOX Sports.