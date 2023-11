Ana Jurka se hace procedimiento estético en los labios: VIDEO

La presentadora de TV, Ana Jurka decidió hacerse un procedimiento en los labios llamado Lip Blushing. La hondureña de 38 años y madre de dos niños encontró la manera de verse bien cuando no tiene tiempo de maquillarse. “No sé ustedes, pero yo no puedo andar maquillada todo el tiempo! Mucho menos cuando andas a las carreras con niños, pero me gusta verme bien 😊”, compartió Jurka en sus redes. Ella se hizo un procedimiento en los labios en Brazilian Touch y “me encantó el resultado”.

Jurka mostró sus labios antes del procedimiento. Ella muestra como sus labios naturales son rosados pero ella quiere que le pongan un tinte arriba. La presentadora deja claro que parece como que si le estuvieron haciendo un tatuaje en los labios pero no es un tatuaje.

La presentadora muestra paso a paso el procedimiento. Primero le ponen una anestesia en crema sobre los labios. La anestesia pone pálidos los labios y el color del tinte se ve más fuerte. Pero en realidad no es el color que se vera al final. Jurka tendrá que esperar tres días para ver el resultado final del nuevo color rosado de sus labios. La hondureña pagó $350 dólares por el procedimiento de los labios para hacerlos ver naturalmente rosados.

Lip Blushing

El rubor labial es una nueva tendencia que está generando mucho interés. Es un tatuaje semipermanente, normalmente de color natural, que se aplica en los labios. Puede mejorar su apariencia y ayudar a corregir desequilibrios y cubrir señales de envejecimiento en los labios.

El rubor de labios no es un relleno de labios. Como parte de este procedimiento, solo se deposita color en la superficie de los labios. El relleno de labios, por otro lado, es un tipo de inyección que aumenta el volumen de los labios.

Lip Blushing es conveniente. Si siempre tienes color en los labios, no es necesario que te apliques o vuelvas a aplicar lápiz labial o color de labios todos los días. Un color de labios que esté siempre activo puede realzar tu rostro y darle la apariencia que te guste.

Puede complementar tus características naturales. El rubor labial puede mejorar la forma de tus labios y ayudarlos a parecer más llenos y simétricos.