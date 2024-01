Alfredo Adame le dio un beso en la boca a La Divaza [VIDEO]

Los besos en las cuarta temporada de “La casa de los famosos”, el reality de la vida real del canal Telemundo, no se hicieron esperar. A poco horas desde su lanzamiento, la noche del 23 de enero, muchos ha dado de qué hablar el programa y sus habitantes, y aunque fueron Maripily y Lupillo Rivera quienes durmieron muy juntos, el beso más polémico, fue entre el conductor y actor mexicano, Alfredo Adame de 65 años, y el youtuber venezolano, Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como “La Divaza”, de 25 años de edad.

El momento del beso, el cual dejó con la boca abierta a los demás compañeros que estaban presentes en ese momento, se dio en medio del popular juego de “verdad o reto”, en donde “La Divaza” pidió que le pusieran un desafío, a lo que las demás celebridades le indicaron que debía darle un beso a Alfredo Adame.

Ante la mirada de los demás, sin pensarlo mucho, Adame se acercó a La Divaza y le dio un beso en la boca. “Cierra los ojos y para el pico”, fueron las palabras del mexicano, quien en ocasiones pasadas ha sido tachado de ser una persona homofóbico, incluso, según Milenio, por su propio hijo. Cabe recordar que La Divaza quien es abiertamente parte de la comunidad LGBT+

Alfredo besa a La divaza en la boca😱#LCDLF4 pic.twitter.com/kZbDh3Or8p — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) January 24, 2024

A raíz de esto, Adame aprovechó para aclarar que él acepta a todas las personas sin importar su orientación sexual. “Les voy a decir una cosa: a mí me enseñaron de niño que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no reconozco géneros, no reconozco religiones, pieles, colores de ojos, de cabello. Yo lo único que reconozco son los seres humanos. Para mí el ser humano, el que sea, sea cual sea su elección, merece todo mi respeto… y mis besos también”, fueron sus palabras, según Milenio.

Por su parte, La Divaza también dijo lo que había sentido cuando Adame lo besó, cuando el presentador Nacho Lozano le preguntó “¿a qué saben los besos de Adame?”, a lo que le respondió: “Siempre hay una degenerada que quiere al viejito; hay que comer de todo”.

De inmediato Adame agregó: “Su mamá le dijo antes de venir: Adame era mi galán, entonces se aprovechó”.

