¿Aleyda Ortiz queda fuera de ‘En Casa Con Telemundo’?

La ganadora de la octava temporada de Nuestra Belleza Latina 2014, Aleyda Ortiz, es sin duda alguna uno de los rostros más queridos por todos los televidentes, pues ella, ha participado en varios programas de televisión que le dieron el reconocimiento del público.

Luego de su paso en Despierta América de la cadena Univisión, ella decidió tomar nuevos rumbos, y comenzó a vivir nuevas experiencias apareciendo en el matutino Hoy Día, La Mesa Caliente y luego, quedó totalmente fija en En Casa con Telemundo, tras comenzar solo como invitada.

Sin embargo, en los últimos días, la puertorriqueña se ha ausentado del programa de las tardes, en el cual comparte set con Carlos Adyan y la Miss Universo, Andrea Meza, por lo que, muchos se han preguntado acerca del futuro de la presentadora.

¿Aleyda Ortiz sale de ‘En Casa Con Telemundo’?

Aunque la presentadora y ganadora de Nuestra Belleza Latina no se ha pronunciado sobre el tema, desde hace aproximadamente un mes ella ya no aparece en el show, pues se encontraba de vacaciones por Europa, y se esperaba que tras finalizar su viaje, volvería al programa, pero no fue así.

Debido a esto, han sido muchos los comentarios que ha recibido la presentadora en sus redes sociales, en donde, sus seguidores en Instagram, le han preguntado el por qué ya no la ven en En Casa con Telemundo, y si volverá o no.

Ante el silencio de Aleyda Ortiz, ha sido la periodista Mandy Fridmann, quien de acuerdo con el portal La Vibra, ha dicho que al parecer no se logró llegar a un acuerdo en su nuevo contrato y debido a esto, Aleyda Ortiz no aceptó seguir en el proyecto, por lo cual ya no estará más en el programa.

Esta información fue corroborada por la revista People en Español, quienes aseguran que “la exreina de belleza no llegó a un acuerdo con la compañía a la hora de negociar su contrato, y decidió no aceptar”.

De igual manera, el portal La Vibra, aseguró que el canal de televisión Telemundo, no le ofreció un contrato formal, y tras las negociaciones, la decisión de Aleyda Ortiz fue salir al no estar de acuerdo con el salario ofrecido, a pesar de que era el rostro principal del programa.

Ante esto, en las redes sociales de En Casa con Telemundo, los seguidores han expresado su inconformidad tras los rumores de salida de la presentadora. Algunos comentarios que se leen son:

“Iban muy bien con la participación de @aleydaortiz .Un balance perfecto con @carlosadyan. Que de cierto son los rumores de que Aleyda no va a estar más en el programa? El programa está llegando al público sin una personalidad propia, muchos invitados temporales pero que confunden al público que poco a poco se nos enfría el deseo de verlo porque no sabemos quien se queda fijo. Con todo respeto @andreamezamx es muy buena pero su presencia en @hoydia tiene sentido y lo hace muy bien. Aquí luce como una especial invitada.

Todos nos preguntamos “ por qué la producción no reconoce que @aleydaortiz lo tiene todo para estar alli? Experiencia, Carisma, Energía, Genuina Alegría y de su Belleza ni se diga . El público comenta y la quiere en el Programa. Eso no es suficiente o hay algo que no conozcamos? Soy fan de este espacio y les deseo lo mejor.. por eso me atrevo a opinar. Ojalá encuentren el balance y recuperen su primer lugar🙏🥰”, escribió una usuaria.

Otra persona comentó: “Que estará pasando con Aleyda la verdad que el programa es diferente sin ella !! La verdad lo siento Chiquis pero no me gusta lo que haces en el programa 👎👋”.

Y alguien más dijo: “Sin Aleyda no hay programa. Andrea no es buena presentadora que lastima se daño el programa”.

Finalmente, por su parte, Aleyda Ortiz, se encuentra disfrutando y dándose tiempo para ella misma. Pues por medio de sus Historias de Instagram se le ha visto haciendo ejercicio, y disfrutando de la ciudad de Miami.

“Listísima para gozarme al máximo este verano hasta el final! 🫶😜 Y ustedes, ¿cómo lo van a pasar? … #aleyda #summer2023”, escribió.

LEER MÁS: Wordle 794: ¿Cuál es la respuesta del 22 de Agosto de 2023?