Tekashi 6ix9ine fue golpeado brutalmente en gimnasio de Florida [VIDEO]

(Full clip) shows Tekashi 6ix9ine jumped n severely beaten down while at the gym… (LA Fitness?)#6ix9ine #fightpage #fight #snitch #hiphop #tekashi6ix9ine #fightsvideos #rapmusic #streetfight

Watch! pic.twitter.com/5ycIH57no8

— 4ortunefame💰✨👑✨💰 (@4ortunefame) March 22, 2023