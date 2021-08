T1419 estrena video “FLEX” – Mira el video AQUÍ

El grupo juvenil masculino de K-pop, T1419, saborean el éxito con apenas ocho meses de su debut. Este lunes 23 de agosto el grupo de compuesto de chicos – Noa, Sian, Kevin, Gunwoo, Leo, On, Zero, Kairi y Kio – estrenó su nuevo video musical “FLEX” en su canal de YouTube. En menos de 24 horas el video tuvo a 3 millones de vistas.

Apenas el pasado mes de enero el grupo realizó su gran debut musical con “BEFORE SUNRISE Parte 1- ASURABALTA”. El grupo cuenta con una fiel fanaticada en el mundo a los que bautizaron oficialmente con el nombre de “Edelweiss”. Seguido por el tema “BEFORE SUNRISE Parte 2- Exit”, el cual demuestra la versatilidad del grupo por lo cual lo hacen acreedores de éxito cuyos temas suman más de 53 millones de visualizaciones en YouTube. El tema, titulado “FLEX”, se estrena HOY bajo MLD Entertainment y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el video en el canal oficial de YouTube del grupo T1419.

El tema “FLEX” fue co-escrito por Bull$Eye y Keepintouch, los cuales ambos han trabajado en conjunto con el grupo desde sus inicios. El tema, que contiene fusiones de EDM (música house) y Hip-Hop toma un giro drástico de música clásica al incorporar el sampleo del famoso “Sonata de Piano No. 8 de Beethoven”. para luego volver a implementar EDM y Hip-hop en el exhilarate obra musical. El tema representa, un mensaje profundo sobre el amor propio y sobre tomar conciencia de uno mismo. Abajo puedes ver el nuevo video de T1419.





Play



T1419 3rd Single Album [BEFORE SUNRISE Part. 3] 'FLEX' M/V #T1419​​​ 3rd Single Album [BEFORE SUNRISE Part. 3] #FLEX​ #MV ☆T1419 Official Youtube youtube.com/c/T1419_official ☆Official Twitter twitter.com/T1419_official​​​​ ☆Official Instagram instagram.com/t1419_official/​​​​ ☆Official Facebook facebook.com/T1419-108039604406260 ☆Official Homepage mldenter.com​​​​ MLD ENTERTAINMENT Official Youtube 2021-08-23T09:00:04Z

El video musical fue filmado en Seúl, Corea del Sur y fue dirigido por PurpleStrawFilm Company, y destaca el deseo que sus integrantes quieren expresar y es “ser escuchados y encaminarse por el lugar correcto”. El video es una verdadera obra maestra que destaca perfectamente el contraste entre lo clásico y lo moderno. En las transiciones de escenas en el videoclip se observa gente en un teatro histórico para luego pasar a un comedor. El grupo juvenil masculino T1419 sobresale entre la multitud con sus marcados pasos y remarcan la idea de mostrar su verdadera esencia en “FLEX”.

Gunwoo sorprende con sus habilidades de boxeador en el video “Flex

El integrante del grupo, Gunwoo, participó en la escena de boxeo del video oficial. Para la sorpresa de todos los presentes, el joven artista enfrento a un boxeador profesional para la escena de boxeo y los presentes se sorprendieron de sus hábiles y destacados dotes para el deporte. “…fue como si todos en el set estuviésemos viendo una competencia real de boxeo” expresaron los miembros de T1419, a través de un comunicado.

Tras el incremento en popularidad en los mercados hispanohablantes, el grupo juvenil coreano planea conectar más directamente con su audiencia en Latinoamérica.