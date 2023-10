Falleció la actriz Suzanne Somers a los 76 años

Suzanne Somers, ex estrella de “Three’s Company” y concursante de “Dancing with the Stars”, falleció. Ella tenía 76 años.

Esto es lo que necesita saber:

Suzanne Somers murió pacíficamente en su casa

La revista People compartió detalles proporcionados por el publicista de Somers, R. Couri Hay. “Suzanne Somers falleció pacíficamente en su casa en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años”.

Somers estuvo en compañía de sus seres queridos durante sus últimos momentos. Su publicista detalló: “Su amado esposo Alan, su hijo Bruce y su familia inmediata” estaban a su lado.

La ex concursante de “Dancing with the Stars” habría cumplido 77 años el 16 de octubre. Muchos de los seres queridos de Somer estaban cerca, como señaló Hay: “Su familia se reunió para celebrar su 77 cumpleaños el 16 de octubre”.

En lugar de celebrar el cumpleaños de la estrella de “Three’s Company”, la familia “celebrará su extraordinaria vida”, detalló Hay, y agregó que la familia quería “agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaban muchísimo”.

Sommers había estado emocionada por su cumpleaños

Antes de su muerte, Somers había hablado con People sobre la próxima celebración de su cumpleaños. Planeaba estar con su “amado esposo Alan, nuestros tres hijos, Leslie, Stephen y Bruce, [su esposa] Caroline, además de nuestros seis maravillosos nietos”.

Le había pedido a la familia que se asegurara de tener “grandes cantidades de pastel”, y admitió: “Realmente me encanta el pastel”. Además, su nuera se encontraba preparando “sus famosos tacos de costilla”.

En agosto, el esposo de Somers compartió que le habían diagnosticado cáncer nuevamente. Alan Hamel le dijo a Page Six: “El 6 de junio, obtuvo el visto bueno, pero el cáncer es complicado y ahora supervisaremos de cerca todo lo que suceda en el futuro”.

A Somers le habían diagnosticado cáncer de mama anteriormente en el año 2000. Su esposo explicó: “Suzanne ha vivido con cáncer toda su vida. Cuando tenía 20 años, también había lidiado con dos hiperplasias… que es la sala de espera del cáncer”.

Hamel le dijo a People que Somers había pasado seis semanas realizando “fisioterapia intensiva” para lidiar con su nuevo diagnóstico de cáncer de mama. Estaba asombrado por la “asombrosa determinación y compromiso” de su esposa.

La alumna de DWTS fue una ‘luchadora’

En julio, Somers visitó su página de Instagram para informar a sus fans sobre el nuevo diagnóstico de cáncer. Señaló su diagnóstico anterior de hace 20 años y reconoció: “De vez en cuando vuelve a aparecer y sigo combatiéndolo”.

“Este no es un territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy un luchador”, añadió el alumno de “Dancing with the Stars”. Ella elogió a su esposo por su apoyo, junto con toda su familia y sus fanáticos.

Tan pronto como surgió la noticia de la muerte de Somers, muchos fanáticos acudieron a la sección de comentarios de su última publicación de Instagram para compartir sus condolencias.

“Dulce Susana. Siempre fuiste una delicia hermosa e inspiradora. Extrañaremos mucho tu energía siempre brillante”, escribió un fan.

“Mi más sentido pésame 💔😢🙏 ¡una vacante para tantos fanáticos! Orar por su familia y amigos/colegas cercanos… nadie lo hizo como ella”, añadió otro.

“Lo siento mucho. La sigo desde hace un tiempo. Ella era mi favorita cuando era una niña viendo la compañía de tres… Supongo que soy una fan de toda la vida. Esta noticia me parte el corazón. Te amo Suzanne”, compartió alguien más.

Esta es la versión original de Heavy.com

