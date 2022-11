Esta es la transformación de Susana González en “Mi camino es amarte”

Susana González es la protagonista de la nueva telenovela de Televisa Univisión “Mi camino es amarte” al lado de Gabriel Soto. Este melodrama se estrenó el 15 de noviembre en los Estados Unidos y se espera que sea todo un éxito debido a la increíble historia de amor y unión familiar.

Play

Mi Camino Es Amarte | Promo 2 | Univision 2022-10-26T15:41:23Z

Susana González es una de las actrices consagradas en el mundo de las telenovelas cada rol que interpreta lo hace de la mejor manera demostrando su gran versatilidad actoral ahora llega con un personaje cercano y con ello el gran sacrifico que tuvo que realizar para encarnar el personaje de Daniela.

El radical cambio de look de Susana González en “Mi camino es amarte”

El gran sacrificio de Susana González para su nuevo rol en el melodrama fue el radical cambio de look al cortarse su cabello pues la mexicana siempre se ha caracterizado por su melena larga pero su papel demanda que tenga el cabello corto y con ello la gran responsabilidad de dar voz a una madre y mujer luchadora. Aunque tuvo la opción de usar peluca, la actriz creyó que lo más conveniente era usar su cabello natural para lucir más natural.

“Es muy importante que te muevas y se mueva el cabello contigo, que el personaje de Memo, que interpreta Gabriel Soto, te pueda pasar la mano por tu cara y que no haya que tener cuidado de que se vea la peluca, todas esas cosas se las tienes que brindar al personaje para poderle dar más naturalidad y que también podamos sentirnos libres en el momento de la interpretación, entonces valió muchísimo la pena”, comentó para People en Español.

Dicen por ahí que todos los cambios son buenos y eso mismo fue lo que sucedió cuando Susana González se atrevió a cortar su cabello para su personaje y el resultado fue tan sorprendente que la mexicana se sintió muy cómoda con nuevo look.“Me encantó el look. Si de aquí en adelante me piden incluso el cabello supercorto sí lo voy a hacer, me encantó y el público se lo merece”, añadió.

¿De qué trata “Mi camino es amarte”?

“Mi camino es amarte” cuenta la historia de dos personas que, por cosas del destino, unen su vida sin imaginarse que además hay algo en común que los juntará para toda la vida.El personaje de Guillermo Santos (Gabriel Soto), más conocido como “Memo”, resulta ser un hombre muy trabajador, familiar y humilde, que dedica su vida a su ocupación de trailero. Él, en la historia, descubre que tiene una hija que fue dada en adopción, Daniela Gallardo (Susana González), es una mujer que siempre soñó con formar una familia, pero no lo consiguió de manera natural, así que se vio en la obligación de adoptar a una pequeña.A sus 49 años Susana González no tiene miedo a los nuevos proyectos y se adapta a cualquier situación como profesional es por eso que tomo la gran decisión de cortarse su cabello para poder interpretar de la mejor manera su rol de mujer luchadora en el melodrama “Mi camino es amarte”.