Susana Dosamantes: ¿Tuvo éxito en Hollywood?

El pasado dos de julio, el mundo del entretenimiento en español se vistió de luto para llorar la partida de una de sus más grandes divas, la actriz mexicana Susana Dosamantes, madre de la súper estrella musical Paulina Rubio y uno de los nombres más queridos en el cine y la televisión mexicana. Dosamantes falleció en la ciudad de Miami, Florida, su lugar de residencia desde hace años, en donde hacía vida junto a su esposo, muy cerca de su famosa hija y pequeños nietos; Andrea y Eros.

La reconocida actriz de enigmática belleza, conocida en su época más productiva como “el rostro más bello de México”, falleció a los 74 años de edad, dos meses después que Paulina Rubio, en plena gira de conciertos junto a Alejandra Guzmán, abruptamente cancelara dos fechas para correr junto a su madre por un par de días luego de recibir el terrible diagnóstico.

“Vives y vivirás eternamente en nuestros corazones y el de tu amado público” decía el anuncio publicado por sus hijos Paulina y Enrique Luis Rivas.

Un largo camino de éxitos

Según TV y Novelas, antes de convertirse en una figura admirada en la telenovela clásica, Susana Dosamantes con sólo 22 años de edad ya había enamorado a los amantes del cine en su país con la cinta “Los Recuerdos del Porvenir”, una adaptación de la novela de Elena Garro, dirigida por el legendario Arturo Ripstein.

De acuerdo a la nota publicada por TV y Novelas, Susana Dosamantes muchas veces reveló como el destino la llevó a lograr ese personaje: “Yo me fui a hacer el casting pero había una colota para entrar y yo dije ‘no me puedo quedar porque tengo que ir a la escuela'”, habría revelado. “Entonces me acerqué a la puerta y le dije a la señora que estaba anotando a las aspirantes que tomara nota de mi nombre, pero que yo volvería más tarde, resulta que un hombre me vio y pidió que me dejaran pasar. Era Alfredo Ripstein, el productor de la película y el papá de Arturo. ¡Se rió mucho con mis ocurrencias!” dijo la querida actriz sobre ese logro en la gran pantalla.

Si bien en la última década, Susana Dosamantes se mantuvo alejada de los sets de grabación, las cámaras y los reflectores, con contadas apariciones en la pantalla chica sin apariciones en el cine, la actriz fue protagonista de la época de oro de Hollywood, mucho antes que nombres conocidos de hoy como Eiza González o Salma Hayek.

Susana Dosamantes: ¿Tuvo éxito en Hollywood?

Entre tantos logros importantes de Susana Dosamantes durante sus años de carrera, destacó su participación en un “western” (película de vaqueros) en la meca del cine mundial, junto al emblemático actor John Wayne. En la cinta, el actor busca cobrar venganza luego de la guerra civil española.

El papel de Susana Dosamantes, por su parte, era el de una mexicana que vivía en el pueblo de “Río Lobo”, donde ocurre toda la acción. Aquí la joven actriz se desempeñó en perfecto ingles con una actuación impecable que la convirtió en la sensación latina de entonces.

Sin embargo, su película que le habría consagrado fue “Más Negro que la Noche”, protagonizada en su natal México.

Su última participación en las telenovelas ocurrió en el 2021, con un personaje en el dramático “Si Nos Dejan”.

Paz a sus restos