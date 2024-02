Super Bowl 2024: ¿Cómo ver el show de medio tiempo de Usher?

Prepárese para pasar un buen rato durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 con la superestrella mundial Usher. Dependiendo de cómo transcurra la primera mitad del juego (6:30 p.m. ET), el espectáculo de medio tiempo debería comenzar alrededor de las 8:00 u 8:30 p.m. ET.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Fox en la mayoría de los mercados y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la transmisión en vivo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de CBS (con dispositivos compatibles) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba Gratis Fubo TV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba Gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox (en vivo en mercados selectos) y más de 30 canales de TV a través del paquete Sling Blue de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero si ha usado sus otras pruebas gratuitas, este es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con Fox, y puede obtener su primer mes con la mitad de descuento:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2024 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X. /S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024

Después de años de que Pepsi patrocinara el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, este año Apple Music, como el año 2023, toma el relevo y trae consigo a la superestrella mundial Usher como cabeza de cartel.

“Es el honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes”, dijo el veterano artista de 45 años en un comunicado en el momento del anuncio, de acuerdo con VOX.

Las canciones populares de Usher llevaron el espectáculo. De sus 18 éxitos en el Top 10 de Billboard, nada menos que nueve (“Nice & Slow”, “U Remind Me”, “Yeah!”, “U Got It Bad”, “Confessions Part II”, “Burn”, “ My Boo”, “Love in This Club” y “OMG”) llegaron al número 1. Tiene 53 canciones que llegaron al Billboard Hot 100 y, según algunas estimaciones, ha vendido más de 100 millones de discos en su carrera. . Su presencia en el escenario le ha valido decenas de premios, incluidos Grammy, Critics Choice Awards, BET y MTV Music Awards y NAACP Image Awards.

De igual manera, en declaraciones con CBS dijo:

“Es un honor de mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto de mí antes. Sabes, todo el mundo dice que quiere ganar un Grammy, un Oscar, un Tony o un Emmy. Un Super Bowl es algo que todo el mundo quiere jugar”

El ocho veces ganador del Grammy ha sido un éxito en Las Vegas durante el año pasado y dice que los grandes que lo precedieron siempre están en su mente.

“Me refiero a la historia de los afroamericanos que tuvieron que actuar aquí y no pudieron pasar por los casinos reales… ahora, estar aquí, la residencia, es como, hombre. Qué torbellino”, dijo.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 se transmite el domingo 11 de febrero aproximadamente a las 8:30 p.m. Este, 5:30 p.m. Horas del Pacífico en CBS.

