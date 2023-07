Arrestan a Steve-O de ‘Jackass’ por saltar desde el London Bridge

Un alumno de “Dancing With the Stars” se metió en problemas en Londres. En julio de 2023, el alumno de la temporada 8 de DWTS, Steve-O, demostró que sigue siendo tan atrevido como durante sus días de “Jackass”.

La ex estrella de MTV, que se asoció con la bailarina profesional Lacey Schwimmer en DWTS en 2009, compartió fotos que incluían una “cámara lenta” de él saltando del icónico Tower Bridge y otra subiendo a un autobús de dos pisos.

Esto es lo que necesita saber:

Steve-O reveló que fue “detenido” por la policía de Londres después de saltar desde el Tower Bridge

En una presentación de diapositivas publicada en Instagram, se vio a Steve-O, de 49 años, saltando desde el Tower Bridge al agua mientras vestía una camiseta que decía “Amo Londres” y calcetines con la bandera de Union Jack mientras sostenía un paraguas rojo, blanco y azul a juego. . Otras fotos mostraban a los fanáticos mirando desde arriba mientras Steve-O saltaba, y otra toma lo mostraba siendo detenido por la policía en una celda de la cárcel. Steve-O, cuyo verdadero nombre es Stephen Glover, le dio crédito a los fotógrafos Pete Jobson y Mike Hudley por las fotos de acción en vivo tomadas en el famoso punto de referencia de Londres.

“Fui detenido por la policía después de hacer este salto desde el Puente de la Torre de Londres ayer, pero fueron totalmente geniales y entendieron que estoy súper emocionado de grabar mi TERCER especial de comedia (y el más loco con diferencia) el viernes, julio 14 en Londres (¡donde nací!)”, publicó Steve-O en Instagram.

Según BBC News, el jefe de policía de la ciudad de Londres, Rob Bell, confirmó que los oficiales fueron llamados al Tower Bridge luego de “informes de una persona en el agua cerca del Tower Bridge”. “Los oficiales hablaron con la persona”, dijo.

El Tower Bridge es un gran puente colgante que cruza el río Támesis, según su sitio web. Se abrió por primera vez en 1894.

Además de su truco de Tower Bridge, Steve-O también fue fotografiado encima de un autobús de dos pisos en Londres. El alumno de “Wildboyz” vestía una camiseta amarilla y sostenía una bandera Union Jack mientras saltaba en la azotea del autobús. Otra foto lo mostraba usando una escalera para bajar del autobús de dos pisos.

“Le pedí a un fotógrafo profesional en Londres que me fotografiara trepando ilegalmente al techo de un gran autobús rojo de dos pisos”, escribió la estrella de reality en Instagram antes de acreditar a Hudley por la toma. “El conductor del autobús también fue muy amable con la sorpresa. ¡Le prometí que ocultaríamos cualquier cosa identificable sobre él o su autobús individual! Qué día tuve ayer.

En la sección de comentarios, algunos fanáticos notaron que el número de autobús era visible en una de las fotos.

Según su sitio web oficial, Steve-O encabezará dos de sus espectáculos de comedia “Bucket List” en el London Hackney Empire el 14 de julio. Al momento de escribir este artículo, las entradas para el primer espectáculo están agotadas.

Steve-O reveló que tuvo encuentros cercanos con la muerte

Steve-O es conocido por sus peligrosas acrobacias, incluida una famosa broma de “anzuelo” en la que perforó un anzuelo gigante en su mejilla y actuó como cebo para los tiburones. Mientras hablaba en su podcast “Steve-O’s Wild Ride” en 2022, el comediante reveló que le dio una patada a un tiburón mako en la cabeza cuando “buscaba” su pie durante el truco del anzuelo.

Pudo escapar, pero calificó el momento como “posiblemente una de las llamadas más cercanas que he tenido”. Steve-O agregó que si el tiburón le hubiera mordido el pie, estaba a dos horas de la costa de Luisiana sin acceso a un helicóptero y nunca habría llegado a un hospital.

En 2019, Steve-O habló sobre algunas de sus acrobacias más locas durante una entrevista en el programa “In Depth With Graham Besinger”, donde reveló que casi muere mientras buceaba mientras fumaba cocaína. En la entrevista, le dijo a Bensiger que obtuvo una certificación de buceo ilegal después de abarrotar el curso en tres días sin dormir. Steve-O admitió que no sabe nada sobre “la mecánica del buceo” a pesar de tener una certificación.

“Creo que lo más cerca que he estado de la muerte, como la muerte real, fue bucear”, dijo. “Estábamos en algún lugar, no recuerdo en qué parte del mundo… Nos estábamos preparando para bucear con tiburones. Los escuché decir que los tiburones estaban en el fondo, así que solo voy al fondo… y sigo yendo al fondo. No sé si estaba subiendo o bajando, pero en un momento alguien me agarra la aleta y no sé qué está pasando. Cuando nos levantamos, me gritan: ‘Hijo de puta, casi mueres y casi muero tratando de salvarte'”.

“Fue porque lo estaba haciendo mal”, agregó. “Y sigo siendo capaz de bucear. No sé si estoy en el sistema, pero sí, sigo siendo capaz de bucear y no debería”.

