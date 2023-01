Difunden el último correo electrónico que envió Steve Jobs antes de morir

La página web “Steve Jobs Archive” difundió recientemente el último correo electrónico que envió el fundador de Apple antes de su muerte, ocurrida el 5 de octubre del 2011.

“Steve Jobs Archive” es un sitio que recopila citas, memorias y todo tipo de archivos del reconocido empresario tecnológico. La particularidad del último mail que envió Jobs es que fue escrito en forma de poema.

El mail, que Steve Jobs se envió a sí mismo, data de septiembre del 2010, un año antes de su muerte.

El tema del correo electrónico era el vínculo entre las personas, pero no a través de Internet sino por intermedio de la historia y las costumbres de cada pueblo.

El último mail de Steve Jobs

Cultivo poco de lo que como, y de lo poco que cultivo no crie ni perfeccioné las semillas.

No confecciono mi propia ropa.

Hablo una lengua que no he inventado ni perfeccionado.

No descubrí las matemáticas que utilizo.

Estoy protegido por libertades y leyes que no he concebido, legislado, aplicado o juzgado.

Me conmueve música que no he compuesto yo mismo.

Cuando necesité atención médica, no pude para ayudarme a sobrevivir.

Yo no inventé el transistor, el microprocesador, la programación orientada a objetos ni la mayor parte de la tecnología con la que trabajo.

Amo y admiro a mi especie, viva y muerta, y soy totalmente dependiente de ellos para mi vida y mi bienestar.

Enviado desde mi iPad

Los mails de Steve Jobs

La difusión del último correo que escribió Steve Jobs pone de manifiesto una costumbre poco conocida del creador de Iphone e Ipad: enviarse mails a sí mismo para reflexionar sobre ideas y pensamientos que iba teniendo conforme progresaba su carrera empresarial.

“Una de las formas en las que creo que las personas expresan su aprecio al resto de la humanidad es hacer algo hermoso y difundirlo. Nunca conociste a las personas, las saludaste, ni escuchaste sus historias, pero hacer algo con cuidado y amor transmite algo”, es una de las reflexiones más famosas del fundador de Apple, que está registrada en el ya mencionada “Steve Jobs Archive”.

Otra de las ideas de Steve Jobs, una de las más citadas por emprendedores y líderes de equipos, reflexiona sobre los errores. El error, decía Jobs, es el único camino hacia el éxito.

“Las cosas se vuelven más refinadas a medida que se cometen errores, así que he tenido la oportunidad de cometer muchos de ellos”, dijo alguna vez el empresario fallecido en 2011.

Steve Jobs fundó Apple en el año 1976 junto a un amigo de su infancia, el empresario Steve Wozniak. Tras una destacada carrera en el mundo de la tecnología, Jobs murió en octubre del 2011 a los 56 años como consecuencia de un cáncer de páncreas que le habían detectado siete años antes, en el 2004.

