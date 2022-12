Muere Stephen ‘tWitch’ Boss: ¿Cómo murió el famoso DJ?

El afamado DJ Stephen ‘tWitch’ Boss murió a sus 40 años de edad como consecuencia de un suicidio, de acuerdo con TMZ. Boss estaba casado con Allison Holker, ex participante del show “Dancing With the Stars”.

La policía encontró muerto a Boss por una herida de bala autoinfligida

TMZ informó que fuentes policiales les dijeron que Holker acudió a una oficina del Departamento de Policía de Los Ángeles y dijo que Boss se había ido de casa sin su automóvil. Poco tiempo después, la policía recibió una llamada sobre un tiroteo en un hotel local y allí encontraron a Boss muerto por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

Boss fue finalista en la cuarta temporada de la popular competencia de baile “So You Think You Can Dance”. Él regresó como estrella en múltiples temporadas futuras y conoció a Holker en la séptima temporada.

La pareja contrajo matrimonio en el viñedo de Nigel Lythgoe, juez de “So You Think You Can Dance”, en Paso Robles, California, en el año 2013. De hecho, ellos celebraron su noveno aniversario de bodas el 10 de diciembre. Para conmemorar la ocasión, Holker publicó un video de la boda en Instagram y escribió: “¡Es nuestro noveno aniversario! No podría estar más agradecida de celebrar este día mágico perfecto! Decir SÍ a @sir_twitch_alot ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida! Me siento tan bendecida y amada! ¡Te amo bebé y nunca te daré a ti ni a NUESTRO amor por sentado! TE AMO”.

La pareja tiene dos hijos juntos, además de la hija de Holker, Weslie, de 14 años, de una relación anterior, a quien Twitch adoptó. Su hijo Maddox tiene 6 años y su hija Zaia tiene 3 años.

Boss también era conocido por su carrera como DJ en “The Ellen DeGeneres Show”. Él se unió al show en el año 2014 y estuvo allí hasta que finalizó en 2022, logrando convertirse en productor ejecutivo en 2020.

La pareja recientemente presentó “Disney’s Fairy Tale Weddings” para Freeform y Disney Plus, y Holker también fue la presentadora de “Design Star: Next Gen”. Boss apareció con ella en el programa como experto invitado.

Los homenajes se hicieron sentir en las redes sociales

Los homenajes a Boss ya están llegando a las redes sociales. La actriz Yvette Nicole Brown tuiteó: “¿Qué está pasando? Esta noticia me ha roto el corazón. Lo amo desde #SYTYCD. Siempre fue tan alegre y lleno de vida. Siempre. ¡Oh, tWitch! 💔 Si te sientes desesperado, POR FAVOR llama al 988”.

En la publicación de Instagram más reciente de Holker, que es un video de ella y Boss bailando frente a su árbol de Navidad, la cantante Tamar Braxton escribió: “Hermana, mi corazón está roto. Lo siento muchísimo”.

La actriz y comediante Loni Love escribió en Twitter: “Un alma amable y una persona dulce… Así es como recordaré a Twitch… Esta fue su fiesta de cumpleaños número 40… Mi corazón está con su familia, especialmente con Allison y sus hermosos hijos… Esto es devastador… Te amo hermano y te extrañaré mucho”.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas o está en una crisis, llame a la Línea de Prevención del Suicidio al 800-273-8255 o envíe un mensaje de texto con HOME a la línea de mensajes de texto de crisis al 741741. Estos servicios son gratuitos y confidenciales.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.