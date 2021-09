¿Cómo murió Stephen Blake Crawford?

Stephen Blake Crawford murió por suicidio cuando los investigadores acudieron a su apartamento en el sur de San José para arrestarlo en 2018 como sospechoso del asesinato de Arlis Perry, de 19 años, en 1974, dijo el alguacil Laurie Smith en una conferencia de prensa en ese momento.

Perry fue asesinado en uno de los tres asesinatos en la Universidad de Stanford en 1973 y 1974. Los asesinatos se conocieron como los asesinatos de Stanford. Crawford estaba vinculado al caso a través de pruebas de ADN, dijo Smith. En el momento de su muerte, Crawford también fue considerado como un posible sospechoso de los asesinatos de Leslie Marie Perlov y Janet Ann Taylor, informó The Mercury News. Sin embargo, los investigadores luego presentaron cargos contra John Arthur Getreu por esas muertes, luego de las coincidencias de ADN.

ABC 20/20 está investigando los asesinatos de Stanford en un nuevo episodio que se transmitió a las 9:00 p.m. hora del Este el viernes 17 de septiembre de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Crawford se disparó cuando los agentes estaban cumpliendo una orden de arresto y se encontró una nota de suicidio cerca de él, dijeron los investigadores

Case 137, Arlis Perry. Pictured is;

1. Arlis Perry

2. Janet Taylor

3. Leslie Perlov

4. The Stanford memorial church. pic.twitter.com/8xBXLb3SNN — Casefile: True Crime Podcast (@case_file) February 24, 2020

Smith dijo en su conferencia de prensa que los agentes respondieron al apartamento tipo estudio de Crawford y llamaron a la puerta el 28 de junio de 2018 con una orden de arresto. Crawford afirmó que necesitaba vestirse, pero después de varios minutos, creyeron que se estaba demorando y abrieron la puerta con una llave que recibieron del propietario. Cuando entraron los agentes, Crawford estaba sentado en la cama con una pistola, dijo Smith.

“Los detectives se retiraron, se apartaron del camino de la puerta y escucharon un disparo … y descubrieron que se había quitado la vida con una herida de bala en la cabeza”, dijo Smith.

Ella dijo que los oficiales no dispararon ningún tiro y que el incidente fue capturado en cámaras corporales.

Los agentes encontraron una nota de suicidio en el apartamento de Crawford, que “parecía haber sido escrita apresuradamente”, dijo Smith. Tenía fecha de 2016, que según ella corresponde al momento en que fue entrevistado en la investigación por asesinato. Dijo que la nota no hacía referencia al asesinato y describió la nota como “una especie de divagación”.

“Creo que pudo haber creído que se le había acabado el tiempo”, dijo Smith.

Smith dijo que la policía había reunido suficiente evidencia para realizar un arresto basado en evidencia de ADN que fue enviada a un laboratorio. El Mercury News informó que el ADN de Crawford se obtuvo de artículos desechados que coincidían con la evidencia de ADN encontrada en la ropa de Perry, que se volvió a probar en 2016. El artículo dijo que la prueba de ADN más reciente provino del semen encontrado en jeans que Perry usó en la iglesia donde estaba su cuerpo. fundar. Se quitaron los jeans y se colocaron sobre su cuerpo, dice el artículo.

Los agentes encontraron un libro, “The Ultimate Evil”, en el apartamento de Crawford, que habla del caso del hijo de Sam





Play



Sheriff Laurie Smith speaking about the Arlis Perry murder case Santa Clara County Sheriff Laurie Smith discusses the incident on June 28, 2018, in which deputies attempted to serve a search warrant and also arrest Stephen Blake Crawford — the primary suspect in the 1974 Arlis Perry murder — in his San Jose, California apartment. Crawford instead committed suicide. Video taken June 29, 2018 by… 2018-07-02T06:09:16Z

Después de la muerte de Crawford, los investigadores encontraron la cubierta arrancada del libro, “The Ultimate Evil”, dijo Smith durante la conferencia de prensa. El libro trata sobre el asesino en serie del Hijo de Sam y menciona el asesinato de Perry, según The Mercury News.

Perry fue brutalmente asesinada en una iglesia de la Universidad de Stanford, donde Crawford trabajaba como guardia de seguridad, informó The Mercury News. Perry había tenido una discusión con su esposo, Bruce Perry, un estudiante de pre-medicina de Stanford. Arlis Perry le dijo a su esposo que iría a la iglesia a orar alrededor de las 11:30 p.m. la noche de su asesinato en 1974. Bruce Perry llamó a la policía a las 3:30 a.m. y la policía encontró las puertas de la iglesia cerradas. Smith dijo en su conferencia de prensa que Crawford estaba a cargo de cerrar las puertas y le dijo a la policía que encontró el cuerpo de Perry.

El Mercury News informó que un picahielos había sido clavado en la parte posterior del cráneo de Perry y dijo que “su cuerpo había sido violado con velas de la iglesia”.

Smith dijo que el asesinato fue “un crimen terrible, terrible” y envió sus condolencias a la familia de Perry. Ella dijo que comenzó con la oficina del alguacil poco después de la muerte de Perry cuando no era mucho mayor que Perry, y dijo que el caso era “personal” para ella. Dijo que Crawford había sido una persona de interés durante muchos años, pero los investigadores no pudieron reunir pruebas suficientes para acusarlo hasta 2018.

“Consideramos esto como un cierre y creemos que teníamos pruebas sólidas para arrestar e incluso condenar a Stephen Crawford por el asesinato de Arlis Perry”, dijo Smith.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: 5 preguntas que deben responderse de cara a UFC 266