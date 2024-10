Sofía Vergara es una sobreviviente de cáncer: Mira su cicatriz

En 2000, Sofía Vergara fue diagnosticada con cáncer de tiroides en el cuello, lo que inmediatamente representó una amenaza tanto para su salud como para su carrera. Afortunadamente, gracias al tratamiento, se convirtió en una sobreviviente y finalmente se convirtió en una de las actrices más emblemáticas de su generación. Y nunca duda en resaltar la importancia de la detección temprana del cáncer.

Vergara publicó una foto en su cuenta de Instagram el 4 de febrero de 2022, recordando su experiencia de vencer la enfermedad con un importante mensaje que todos. “A los 28 años, ‘cáncer’ no era una palabra que esperaba escuchar”, escribió Vergara. “Fue sólo un chequeo de rutina. Pero los médicos encontraron un nudo en mi garganta y esa palabra se convirtió en parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy, puedo llamarme a mí mismo un sobreviviente de cáncer.”

Vergara compartió una foto de ella posando detrás de una cámara con la cicatriz de su garganta visible. Resulta que esta foto fue tomada en un día muy especial.

“Esta fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico y tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día y todos los días desde entonces”, escribió la estrella (vea la imagen aquí). “Me siento afortunada y agradecida de poder compartir mi historia y decir: ¡¡La prevención temprana es muy importante!! Programe su chequeo anual para este año si aún no lo ha hecho 😘 #worldcancerday #closethecaregap”.

Vergara se sometió a una cirugía

Vergara se enteró de que tendría que someterse a una cirugía para extirparle la glándula tiroides, el pequeño órgano con forma de mariposa situado en la base del cuello que produce una hormona que ayuda a controlar muchas de las funciones del cuerpo, incluida la temperatura, el ritmo cardíaco, la cantidad de calorías y vitaminas. se utilizan, y más. Después de eso, Vergara pasó varios días en el hospital, aislada, mientras recibía un tratamiento con yodo radiactivo que eliminaría las células cancerosas restantes. “Ni siquiera las enfermeras pudieron acercarse”, recuerda. “Prácticamente te tiran la comida por un agujero en la puerta”, añade exagerando un poco, informó WebMd.

Vergara no reveló públicamente su diagnóstico hasta 2011. “Cuando eres joven y escuchas esa palabra ‘cáncer’, tu mente va a muchos lugares”, confesó Vergara. “Pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme. Leí todos los libros y descubrí todo lo que pude al respecto…Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia”, explicó Vergara. “Aprendí mucho durante ese tiempo, no sólo sobre el cáncer de tiroides, sino que también aprendí que en tiempos de crisis, estamos mejor juntos y que si queremos acabar con el cáncer, será necesario un esfuerzo de equipo”.