Siudy Garrido: Lanza inédito proyecto audiovisual “Bailaora, mis pies son mi voz” [DETALLES]

La talentosa artista, coreógrafa y bailaora Siudy Garrido lanza su primer álbum flamenco de la mano de una pieza documental dirigida por el premiado director Pablo Croce titulados “Bailaora, Mis Pies Son Mi Voz”.

“Bailaora, Mis Pies Son Mi Voz”, es una producción creada y dirigida por Siudy Garrido y nace del espectáculo que lleva el mismo nombre y estará en tour a nivel mundial en el 2023.

El álbum flamenco fue grabado en la ciudad de Miami juntando a toda la banda de músicos, y Siudy, en el estudio para mantener la calentura de una función en vivo. La música es original del flautista y director musical Juan Parrilla quién en el pasado cambió la música flamenca para danza, con su propuesta para el bailaor Joaquín Cortés. Parrilla asegura que este álbum marcará un antes y un después en la música flamenca. En la composición también figura el guitarrista eléctrico Manuel Fernández quien aporta una sonoridad actual y de vanguardia. Las letras son de Siudy Garrido, Juan Parrilla, el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya (Farruquito) y otras tradicionales de dominio público.

Toda la creación de la música nace de la bailaora Siudy Garrido, quien buscaba una sonoridad diferente y más cercana a la actualidad sin dejar de ser flamenco. Por primera vez en un álbum, vemos tanto protagonismo en los pies (zapateo) que ha sido manejado como el instrumento central de la obra, que presenta la ruta emocional de esta bailaora atípica en 7 capítulos o piezas musicales. Estas piezas musicales son: Un despertar, El Origen (bulerías), Fronteras del Tiempo (guajira), Mi Camino (taranto – tango), Guardianas (seguirilla), Sin Miedo (caña – solea por bulería) y Mi destino (alegrías). Entre los músicos participaron, el virtuoso guitarrista flamenco Jose Luis de La Paz, el cante de Ismael Fernández y Manuel Gago, la percusión de Adolfo Herrera y el piano de Manuel Gamez.

Nunca antes habías tenido la oportunidad de sumergirte en el mundo del flamenco, su sonidos y su esencia como con éste proyecto. El documental dirigido por el premiado director Pablo Croce muestra a la artista de origen venezolano, en escenas inéditas y exclusivas de su proceso creativo, adentrándose en la complejidad de la propia artista como creadora y su interacción con cada uno de los músicos con los que trabaja en esta compleja obra flamenca.

“Lo que hacemos sobre el escenario es totalmente efímero, solo lo pueden disfrutar los que asisten al teatro ese único día, ya que cada función es totalmente diferente y ni hablar de todo el proceso creativo, de rigurosos ensayos y montaje que hay detrás de esta forma de arte… Gracias @pablocroce por tu visión, por abrir la puerta de nuestro mundo a tantas personas con esta pieza fílmica llena de arte y sensibilidad que has creado, que no solo deja ver el detrás de bastidores de un espectáculo y la grabación de su música, si no también se adentra en un mundo poco conocido lleno de virtuosismo, grandes talentos y creatividad.” Escribió Siudy Garrido a través de su cuenta de Instagram.

El álbum flamenco también cuenta con un empaque exclusivo de edición limitada, que te hace vivir una experiencia sensorial y sobre todo llena de arte diseñado por el también premiado Pedro Fajardo. El empaque cuenta con la imágen principal del reconocido fotógrafo Omar Cruz y material fotográfico del espectáculo en vivo de la artista plástica Migdalia Salazar y detrás de escenarios de Jorge Lozada.

Por primera vez en la historia del flamenco un proyecto 360 viene a compartir con audiencias generales el arte flamenco actual.

Puedes escuchar “Bailaora, Mis Pies Son Mi Voz” en todas la plataformas digitales aquí