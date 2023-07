¿Sinead O’connor se suicidó?

La cantante irlandesa Sinead O’Connor, de 56 años, fue encontrada sin vida este miércoles 26 de julio. El fallecimiento de la interprete de “Nothing Compares 2U” fue confirmado por su familia. “Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead”, dijeron en un comunicado. “Sus parientes y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”.

Según la policía, su muerte no es considerada como “sospechosa”, después de que su cuerpo se encontrara “inconsciente” en su casa de Londres alrededor de las 11 de las mañana y fuera “declarada muerta en el lugar”. La policía dijo que se está preparando un informe para el forense.

O’Connor, quien habló abiertamente sobre su lucha de décadas con la enfermedad mental, escribió en su página de Facebook a principios de este mes que se había mudado a Londres después de 23 años y estaba terminando un álbum que planeaba lanzar el próximo año. También compartió planes para realizar una gira por Australia y Nueva Zelanda en 2024, y Europa, Estados Unidos y otros territorios en 2025.

Sinead O’Connor tuvo una infancia difícil

O’Connor tuvo una infancia difícil tras la separación de sus padres cuando tenía ocho años. La cantante afirmó desde temprana edad que su madre, con quien vivía después de la separación, abusaba físicamente de ella, lo que llevó a O’Connor a defender abiertamente a los niños abusados. Luego a los 15, O’Connor pasó dieciocho meses en un Magdalene Asylum debido a que no iba a la escuela y fue sorprendida robando. Sin embargo, incluso a una edad temprana, O’Connor mostró talento musical. Ella formó la banda Ton Ton Macoute, abandonó la escuela y se mudó a Dublín.

La carrera de O’Connor progresó después de que comenzó a trabajar con el ex director discográfico de U2, Fachtna O’Ceallaigh, y saboreó el éxito con el lanzamiento en 1987 de su álbum debut The Lion and the Cobra, que alcanzó el estatus de oro y le valió una nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de rock. En su segundo álbum incluyó su éxito internacional “Nothing Compares 2U”.

Pero su carrera fue afectada cuando en 1993 rompió una foto del Papa en el programa Saturday Night Live, en protesta de las abusos sexuales dentro de la iglesia.

Sinead O’connor tuvo 4 hijos

En 2015, O’Connor publicó en su página de Facebook que había tomado una sobredosis como resultado de problemas entre ella y Donal Lunny, su exmarido y padre de su hijo menor, Shane. La policía irlandesa dijo más tarde que había localizado a O’Connor y que estaba “sana y salva” y recibiendo atención médica.

A O’Connor le sobreviven sus tres hijos. Su hijo, Shane, se suicidó el año pasado a los 17 años.

Sinead O’connor dijo que trato de suicidarse en 2017

En agosto del 2017, publicó un emotivo video en su página de Facebook, afirmando que tenía tres enfermedades mentales y se sentía sola después de perder la custodia de su hijo Shane, de 13 años. Ella dijo que había querido suicidarse durante varios años y que solo sus psiquiatras y su médico la mantenían con vida. Ella suplicó que alguien de su familia la cuidara y agregó que ella era “una de los millones” que son estigmatizados por su enfermedad mental, informa Variety.

El último tuit de O’connor fue el 17 de julio

O’Connor uso su cuenta de Twitter, donde reflexionó sobre el suicidio de su hijo de 17 años, y escribió que ha estado “perdida” desde la muerte de su hijo. Shane murió en enero de 2022 después de desaparecer en Irlanda.

“Vivo como una criatura nocturna no muerta desde entonces”, escribió O’Connor en el emotivo tweet el 17 de julio. “Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos una sola alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente”. Concluyó diciendo: “Estoy perdida en el bardo sin él”.

Si usted o alguien que conoce está considerando suicidarse, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), envíe un mensaje de texto con la palabra “STRENGTH” a la Línea de Texto de Crisis al 741-741 o visite suicidepreventionlifeline.org.