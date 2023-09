Falleció la actriz y presentadora Silvina Luna a los 43 años

El mundo del espectáculo argentino está de luto, luego de que se anunciará que durante este jueves 31 de agosto de 2023, falleció la actriz, modelo y presentadora argentina, Silvina Luna a la edad de 43 años, según reportó Hola!

La noticia de su muerte, fue informada por la Asociación Argentina de Actores, por medio de un comunicado, que citado de CNN decía: “Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor”.

De igual manera, Telemundo aseguró que la ex participante del programa “Gran hermano” en el 2001, estuvo tres meses en un hospital de Buenos Aires, Argentina, pues la actriz tenía graves problemas de salud debido a un procedimiento estético que se realizó en el año 2011.

De acuerdo con People en Español, Silvina Luna se realizó una cirugía estética en los glúteos con el doctor Anibal Lotocki, quien le aplicó metacrilato, un plástico que se emplea para reforzar prótesis de huesos y de dientes, y otras sustancias que terminaron afectando su salud hasta la muerte.

Asimismo, la recordada actriz de la telenovela “Amor en custodia” quien nació en Rosario, Argentina, falleció a causa de una insuficiencia renal aguda a raíz de la mala praxis del médico Anibal Lotocki.

Cabe señalar que de acuerdo con AS, Lotocki fue condenado en 2022 a cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación luego de que fuera denunciado por Silvina Luna y otros pacientes por “haber provocado lesiones graves”.

En cuanto a su problema de salud, People en Español, asegura que tras el daño en sus riñones, la actriz se encontraba en lista de espera para poder obtener un trasplante de riñón, pues en los últimos meses a Silvina Luna le tocaba someterse a sesiones de diálisis tres veces a la semana.

En su video, ella dice: “Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis. Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”.

Y añadió:

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”.