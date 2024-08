Silvia Navarro y David Chocarro en “Juegos Interrumpidos” – ENTREVISTA

Silvia Navarro y David Chocarro estrenan la nueva serie Juegos Interrumpidos. A partir de este 30 de agosto ya puede ver la drama policial de 10 episodios por la plataforma de streaming ViX. AhoraMismo entrevistó a Navarro y Chocarro sobre este nuevo proyecto en el que el tema se centra en adopciones ilegales.

Navarro le da vida a Karen. “Karen es una mujer que siempre quiso tener hijos y no pudo. Por eso decidieron adoptar. Su marido, interpretado por Jorge Salinas, le ayuda a encontrar al niño que tanto deseaba. Va pasando el tiempo y el niño empieza a tener varios rasgos que despierta focos rojos en ella, de que algo esta pasando”, cuenta Navarro. Mientras que Chocarro le da vida al terapeuta Tony, y a través de él se empiezan a dar cuenta que el niño viene de un terrible lugar disfrazado de orfanato. “Efectivamente estamos hablando de adopciones ilegales y de trata de personas. Desde una temática, en esta historia particular y muy respetuosa porque no abarcamos todo. Es un melodrama, para una plataforma y con muchísimo respeto…tocando un tema fuerte pero es importante darle voz”. Arriba puede ver la entrevista completa. En la entrevista Chocarro revela que también pensó en adoptar en la vida real. Pero uno de los procesos le pareció un poco sospechoso.

Después de varios años ausente de la pantalla, Navarro regresa a TelevisaUnivision y lo hace de la mano su servicio de streaming, ViX. En este regreso, Navarro se reencuentra con Jorge Salinas, después de más de un década de haber trabajo juntos en Mi Corazón es Tuyo. En esta nueva serie, Navarro tiene la oportunidad de trabajar por primera vez con Chocarro. Ambos protagonizan esta historia de una madre mexicana que tras enterarse de que dieron en adopción a su hijo por medio de una red de trata de personas, emprenderá un viaje para buscar respuestas, pero la verdad conlleva peligros que pondrán en riesgo la vida de todos. Arturo Villa es el niño adoptivo, interpretado por Ian Andrade.

Juegos Interrumpidos tiene un elenco de lujo, Silvia Navarro, David Chocarro, Jorge Salinas, Luis Felipe Tovar, Iran Castillo e Ian Andrade.