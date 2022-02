INFORME: Silk Sonic será parte de famoso juego de video

El último año ha sido uno lleno de éxitos para Silk Sonic. El duo compuesto por las superestrellas Bruno Mars y Anderson .Paak reestablecieron un estilo más funky clásico dentro del “soul moderno” cuando unieron fuerzas creativas y ahora buscan entrar a se unen oficialmente al juego con un paquete de atuendos basado en su colaboración.

Según un informe de la página Mashable, la razón por la cual esto looks inspirados en los años 70 que han sido un elemento básico de sus videos musicales son lo que también puedes esperar de los looks de Fortnite, con accesorios a juego.

Todo esto será parte del nuevo juego de la famosa franquicia: Fortnite’s Battle Royale Island. Silksonic, que entre sus últimas canciones que ya generaron más de 700 millones de views en plataformas como YouTube, siguen con su éxito rotundo y su marca ya se ha vuelto

Time to soar with @silksonic 🚀🚀 Find out more about what’s coming: https://t.co/xFNrU8tJ2Z — Fortnite (@FortniteGame) February 3, 2022

Si bien podrás juntar ambos atuendos en un paquete, el atuendo de Bruno Mars incluye una herramienta de cosecha “Sound Scepter Pickaxe” que puede funcionar como Back Bling (también conocido como artículos cosméticos tipo mochila de Fortnite) cuando no está en uso. También hay un emoticón de “Freedom Wheels” que presumiblemente involucra patines, así como una característica misteriosa (y sin duda en la marca de Silk Sonic) de “estilo reactivo” para cada atuendo

El paquete Silk Sonic llegará a Fortnite el 10 de febrero cuando la tienda de artículos se reinicie ese día, a las 7 p.m. ET. Sin embargo, los fanáticos dedicados tendrán la oportunidad de obtenerlos temprano; La “Copa Silk Sonic” comienza el lunes 7 de febrero y los jugadores que compitan y ganen al menos 8 puntos podrán desbloquear los atuendos de Bruno Mars y Anderson .Paak antes, junto con un Silk Sonic Spray, según reporta ComicBook.com.





Bootsy Collins también estará dentro de juego

Según el comunicado oficial de Epic Games, Silk Sonic estará uno de los importantes colaboradores de estos dos artistas.

El legendario cantante de 70 años será parte de Icon Radio, este ha colaborado con Silk Sonic en los últimos años y también ha sido parte de proyectos existosos como cuando se unió con la cantante colombiana Kali Uchis en el 2018.





Collins, quien llegó a la fama en la década de los 70 tocando al lado de leyendas como James Brown y George Clinton, sería parte de Icon Radio. Esta radio, parte del juego, tendrá a Collins como animador de una “estación de radio” que tocará música de Silk Sonic. Esto estará incluido dentro del juego, aunque el estreno de Icon Radio fue el 3 de febrero.

Esto es parte de un acuerdo que hizo Epic Games con Atlantic Records para establecer la estación y darle otra plataforma para distribuir su música.

“En el pasado, estaba loco por los juegos de arcade, por lo que poder unir los mundos de la música y los juegos con Fortnite es muy emocionante”, dijo Collins en un comunicado sobre la transmisión de la estación de radio. “Ambos mundos ofrecen a los jugadores una excelente manera de reunirse y relajarse”.

