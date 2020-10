Culpan a suegra del hijo de Arturo Peniche de separación: ¿qué dice Sharis Cid?

Hace unos días se hizo pública la separación de Arturo Peniche y Gaby Ortíz, tras un matrimonio de 38 años, situación que tomó por sorpresa a todos sus admiradores. Luego del anuncio, el actor aseguró que en la relación tuvieron que afrontar varios problemas y pérdidas.

“Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas, las necesidades y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio”, explicó Peniche.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar y se habló mucho sobre la existencia de una tercera persona que habría ocasionado la ruptura y comenzaron a correr los rumores apuntando hacia Sharis Cid, suegra de Brandon Peniche, el primogénito de Arturo y Gaby.

Con esos señalamientos Sharis quiso levantar la voz y romper el silencio para negar por completo de lo que se le acusa, aclarando que el único vinculo familiar que los une es ser la consuegra de Arturo Peniche.

La señora Cid habló con el programa “Ventaneando” y dejó en claro la bochornosa situación.

“Yo estoy como siempre dando la cara por mi familia que son la familia Cid y los Peniche, porque desde el día que Crystal se casó con Brandon para mi ha sido una familia, y somos tan unidos”, comenzó diciendo la actriz.

“Levanto la voz por todas las mujeres que somos violentadas y difamadas. Que no es posible que se nos trate de esta manera que de la nada inventen algo tan bajo”, continuó expresando Sharis con mucho énfasis y sentimiento y aseguró que es una mujer de armas tomar y esos rumores la tienen sin cuidado.

“Yo soy una mujer fuerte, y mira, se me resbala y levanto la cara y me agarro de la mano de Dios, pero si no fuera fuerte, si no tuviera esta familia tan hermosa tu no sabes, si como una nota como esta puedo llegar a tirarme al piso, no tiene ni idea de lo que pueden llegar a lastimar, ni de lo que puedan llegar hacer con tanta maldad en su corazón”, subrayó la suegra de Brandon, quien recalcó con fuerza: “Me vienen a involucrar porque no saben qué decir. No porque soy guapa ¡no! Es por maldad”.

“Me van a ver con la cabeza en alto, queriendo a la familia Peniche; (queriendo) a Gaby (Ortiz), que es mi amiga; que nos hablamos diario para chismear, y añadió Sharis, a mi Arturo (Peniche) que lo quiero y lo que más deseo en el mundo es que ellos dos estén bien”.

