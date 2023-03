Los hijos de Shakira captados cantando la canción de su madre con Bizarrap [VER]

Tras la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira hace más de nueve meses, en medio de una infidelidad por parte del ex futbolista catalán, la cantante colombiana ha revivido como el ave fénix. Éxito tras éxito la artista ha compartido por medio de la música sus sentimientos y etapa emocional desde el rompimiento de su relación y todo lo que ha surgido en todo a ello.

Luego de los temas “Te Felicito” con Rauw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna, “TQG” con Karol G, una de las estocadas finales para surgir nuevamente y posicionarse a nivel global, Shakira lanzó el hit musical del momento Shakira: Bizrp Music Sessions, Vol 53 junto al compositor argentino Bizzarap.

El tema que hace referencia sobre Gerard Piqué, Clara Chía Martí y la madre del deportista, Monserrat Bernabéu, ha logrado romper cuatro Récords Guinness, 422,348,179 millones de reproducciones desde su lanzamiento, 5,5 millones de likes y convertirse en la canción más escuchada en 24 horas en la plataforma de Spotify.

Tras todo el éxito mundial, la colombiana fue invitada el pasado viernes en la noche junto Bizarrap al reconocido show estadounidense de The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon, para contar la historia sobre la creación de la canción e interpretar por primera vez en vivo el tema musical.

Los hijos de Shakira y Piqué captados cantando “Session 53”

Aunque a muchos internautas les preocupó en principio la “estabilidad emocional” de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, frente al lanzamiento de la canción, debido a la fuerte letra de la misma en contra del padre de sus hijos, Shakira reveló que son sus mismos hijos quienes más la apoyan y se hacen presentes en cada proyecto de la colombiana.

Esto se dejó ver durante la presentación de su madre, cuando la cámara captó a los dos pequeños, quienes se estaban en primera fila, viendo la actuación de Shakira. Tanto Milan como Sasha apoyaron a la barranquillera entonando a todo pulmón las polémicas frases del tema en colaboración con Bizarrap. De inmediato las imágenes en redes sociales se hicieron virales, y algunos usuarios bromearon sobre lo sucedido. Cabe resaltar que la cámara solo captó unos pocos segundos de los hijos de la colombiana con el exfutbolista del Barça.

En los cortos videos que han podido recopilar los fans en internet, se ve que Milan está de pie y a Sasha sentado y cantando al ritmo del hit, disfrutando de ver la actuación de su mamá. “Estaban disfrutando muchísimo”, “Ellos felices”, escribieron algunos seguidores tras ver las imágenes.

Los hijos de Shakira escuchando al fondo cantar en vivo la sesión #53 a su mamá y la gente preocupándose que es mal ejemplo. Ellos felices sin parte de la música que hace su mamá. Familia unida. Historia Pura pic.twitter.com/f45sH9QUcX — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) March 11, 2023

Shakira reveló detalles sobre la creación de la “BZRP Music Session 53”

En la misma entrevista, la barranquillera dio a conocer detalles sobre la colaboración con el productor argentino, asegurando que su hijo mayor, Milan fue fundamental para que todo fuera posible. De acuerdo con la palabras de Shakira, Milan de 10 años, fue quien decidió enviarle un mensaje de voz a la representante de la colombiana para que pidiera hacer realidad la coloración con el Dj.

Esta misma declaración ya la había hecho la artista en una entrevista previa con el periodista mexicano Enrique Acevedo para N+.

“Creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho. Lo de la sesión #53 con Bizarrap, es el resultado de una sugerencia de mi hijo Milan. Me dijo ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino”, dijo la cantante, quien aseguró que tiene un audio de su hijo hablando con su manager, en donde le dice: “Jamie, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap”.

Gente diciendo Shakira no piensa en sus hijos al momento de hacer canciones al ex

Shakira: Milan le hablo a mi manager para que cantará con bizarrap, Sasha hizo el diseñó de Monotonía y la idea del fuego verde. Niños con el IQ de ella pic.twitter.com/XIfMCe3DA2 — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) February 28, 2023

De igual forma, Shakira dio a conocer que su hijo menor, Sasha de 8 años, realizó el diseño gráfico. “El diseño gráfico de Monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad. Sí, porque no me había gustado lo que me habían enviado los diseñadores de Sony y le dije a Sasha ‘¿tú qué opinas?’ y me dijo ‘no, mami. Yo te lo hago”. Y cogió y se puso en su iPad y me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony”, fueron las palabras de la cantante, de acuerdo con Tiempo MX.

Finalmente, cabe destacar que Shakira y Piqué estuvieron juntos durante 12 años, resultado de su relación sentimental nacieron sus dos hijos Sasha y Milan. En junio de 2022 oficializaron su separación apuntando a una infidelidad del exfutbolista.

Puede ver la actuación completa de Shakira en el show The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon:

LEER MÁS: FDA aprueba nuevo aerosol nasal para tratar las migrañas en adultos