Shakira: Lo que debes saber de la cantante colombiana

Shakira es una de las cantantes de habla hispana más representativas en la industria de la música. Ella tiene una familia que la apoya. Esto es lo que necesitas saber sobre los hijos y la familia de Shakira.

1. Nació en Colombia y asistió a una escuela católica

Shakira nació en Barranquilla, Colombia. Sus padres son William Mebarak Chadid y Nidia Ripoll Torrado. Sus abuelos habían emigrado a la ciudad de Nueva York desde el Líbano y su padre nació en Nueva York. A la edad de 5 años, su padre emigró a Colombia. Ella dijo que fue a un colegio católico y se crió en una casa mitad árabe y mitad barranquillera.

Shakira dijo que su papá le enseñó la importancia de ayudar a los menos afortunados. Ella dijo que él la llevó a un parque para ver a los huérfanos cuando era solo una niña y que siempre quiso ayudar a los niños huérfanos después de eso, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

2. Uno de sus hermanos era su manager de giras

Shakira tiene siete medios hermanos mayores del matrimonio anterior de su padre antes de su madre. Ella nunca conoció a su medio hermano mayor, él murió antes de que ella naciera.

Su hermana mayor, Lucy, es cirujana y vive en Colombia, según un libro sobre la vida de Shakira. Su hermano Alberto es abogado. Tonino, otro hermano, fue su manager de giras durante un tiempo y su hija es la ahijada de Shakira. Su hermano menor, Edward, vive en Miami.

3. Su exnovio la demandó por cientos de millones de dólares

Shakira salió con Antonio de la Rúa, un abogado argentino, durante 11 años, según Celebrity Net Worth. Ellos se separaron en 2011, pero él continuó manejando la carrera de ella hasta que ella también puso fin a esa sociedad en 2011. Él la demandó por $100 millones (algunas fuentes dicen que $250 millones). De La Rua afirmó que ayudó a que Shakira tuviera el éxito en el que se convirtió. Pero Shakira dijo que cuando se conocieron en un concierto en 2000, ella ya era una artista internacional reconocida con una carrera establecida, informó el New York Daily News. Ella dijo que lo involucró en su negocio en 2005 porque él estaba desempleado. En 2013, el caso fue desestimado, informó Billboard. El juez dictaminó que el caso debía presentarse en Colombia o las Bahamas.

4. Shakira salió con Gerard Piqué, que es 10 años menor que ella

Shakira y Gerard Piqué, futbolista español, comenzaron a salir en 2011. Shakira es 10 años mayor que Piqué. Ellos se conocieron en el set de su video musical Waka Waka (This Time for Africa) en el año 2010.

La cantante dijo que ella y Piqué no hablaron mucho al principio hasta que ambos estuvieron en Sudáfrica, informó E! Online. Ella dijo que él le escribió y le preguntó cómo estaba el clima.

Ella le dijo a E! Online que no estaban casados porque el matrimonio la asusta. “No quiero que me vea como ‘la esposa’. Quiero que me vea como su novia. Amante, novia, una pequeña fruta prohibida, ¿sabes? Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento”.

5. Shakira y Gerard Piqué tienen dos hijos

Shakira y Piqué tienen dos hijos: Milán y Sasha. Milan nació en 2013 y Sasha nació en 2015, según Celebrity Net Worth. Milan Piqué Mebarak nació en Barcelona, España.

Hollywood Reporter señaló que el anuncio del nacimiento de Milan decía: “El nombre Milan (pronunciado MEE-lahn), significa querido, cariñoso y amable en eslavo; en el antiguo romano, ansioso y laborioso; y en sánscrito, unificación. Al igual que su padre, el bebé Milan se convirtió en miembro del FC Barcelona al nacer”.

Shakira habló sobre el padre práctico que fue Piqué después del nacimiento de Milan, informó E! Online. “Gracias a Dios, el padre está muy involucrado. Él ha sido asombroso. El bebé pasa tanto tiempo conmigo como con su papá. Es el tipo de padre que se pone manos a la obra”, dijo. “Él cambia pañales, lo baña, disfruta jugar con el bebé, disfruta alimentarlo, todo eso. Así que eso es una gran ayuda para mí, ¿sabes?”.

Shakira y Piqué vivían juntos en Barcelona antes de poner fin a su relación en el año 2022.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.