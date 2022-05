Series, Realities y más: TelevisaUnivision presenta su programación 2022-2023

TelevisaUnivision, la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, realizó hoy su presentación en el Upfront 22-23 en el Javits Center de la ciudad de Nueva York, mostrando el contenido y las capacidades que impulsan un rápido crecimiento en todos los aspectos de su negocio y generan más valor para que las marcas alcancen y atraigan a los hispanos de EE.UU.

En representación de la compañía combinada para su primer Upfront, Donna Speciale, President of U.S. Advertising Sales and Marketing en EE.UU. de TelevisaUnivision, abrió la presentación en el escenario diciendo: “Estamos poniendo más inversión, más impulso y más crecimiento detrás de nuestra capacidad para informar, empoderar y entretener a la comunidad hispana, y brindar oportunidades para que todos ustedes crezcan con nosotros.”

Atendiendo con todo su potencial a las audiencias hispanas en streaming con ViX

Pierluigi Gazzolo, President and Chief Transformation Officer de TelevisaUnivision, reforzó la propuesta de valor única de ViX, la plataforma global de streaming AVOD y SVOD en español de dos niveles de la compañía, y anunció varias producciones nuevas que brindarán aún más contenido original a su creciente audiencia.

“El alcance de nuestra oferta de contenido y el poder estelar adjunto no tienen comparación”, afirmó Gazzolo. “Con ViX no estamos reutilizando nuestra oferta de TV. Estamos invirtiendo una cantidad significativa de dólares adicionales en contenido y derechos deportivos mucho más allá de nuestras cadenas. Es más contenido original en español que cualquier otro servicio, por donde se lo mire.”

Los nuevos anuncios incluyeron:

“Enamorándonos, La Isla”

Presentado por el actor, cantante y presentador de televisión Carlos Ponce y la carismática personalidad televisiva y periodista de TV, seis veces ganadora del premio Emmy Karina Banda, el programa derivado de “Enamorándonos”, el exitoso reality show dedicado a encontrar el amor verdadero, seguirá a 16 participantes llevados a una isla cautivadora en la costa sur de Turquía para encontrar a su media naranja. “Enamorándonos, la isla” estará disponible en Estados Unidos y América Latina.

“Koati, The Series”

La galardonada actriz, productora y empresaria Sofía Vergara será la creadora y protagonista de la nueva serie animada original basada en la exitosa película familiar que se estrenó el año pasado. Tras el éxito de la película, ViX ampliará la historia de los amados personajes en una serie dirigida a familias con niños de 2 a 7 años.

Gazzolo agregó que Vergara se une a un conjunto de increíbles creadores y guionistas que desarrollan contenido exclusivo para ViX y Vix+, entre los que figuran Eugenio Derbez, Salma Hayek, Mario Vargas Llosa y Selena Gómez.

Con respecto a la oportunidad para los anunciantes, Speciale comentó: “ViX es un entorno increíble para las marcas. Se suma a nuestro alcance masivo y se encuentra en el núcleo de nuestra oferta de video digital premium”. La compañía anunció diversos nuevos formatos de anuncios que llegarán a ViX, en asociación con Innovid, para que las marcas amplifiquen el rendimiento de sus campañas de televisión conectada, incluyendo anuncios de pausa, anuncios de maratones televisivas, expansiones de galería de imágenes y expansiones de compras, así como otras unidades de alto impacto.

Capacidades ampliadas para alcanzar y cautivar a los hispanos en Estados Unidos

La compañía destacó su conjunto de capacidades fortalecidas que permiten a las marcas aumentar su participación con los hispanos de EE.UU. en su cultura y su idioma, lo que incluye las mejores apreciaciones, soluciones de marketing creativo y el estudio de marca en español recientemente lanzado, Así Studios.

Además, Speciale anunció el lanzamiento del primer gráfico de datos hispanos de la industria, un paso importante para resolver las desigualdades que causan que los hispanos de EE.UU. estén muy poco representados en los conjuntos de datos actuales.

“El año pasado prometimos construir el primer gráfico de datos hispanos del mundo, y hoy estamos en funcionamiento”, dijo Speciale. “Nuestro gráfico proporciona el panorama más grande y preciso que encontrarán sobre esta audiencia vital. Lo que es más importante, resuelve el problema de la representación, ya que cubre el 85% de los hogares hispanos de EE.UU. con la mejor precisión del mercado, y seguimos creciendo.”

Estrategia de contenido que impulsa el crecimiento

Luis Silberwasser, presidente de Univision Television Networks, destacó la estrategia de contenido revitalizada de la compañía que genera un crecimiento de índices de audiencia en todas sus cadenas principales de televisión, que han subido un 7% en la temporada hasta la fecha.

“Univision es el hogar de los Hispanos en Estados Unidos. Ninguna otra cadena, en inglés o español, puede igualar la conexión, el alcance y la confianza que tenemos con nuestra audiencia”, señaló Silberwasser. “Somos el conjunto de cadenas de televisión de más rápido crecimiento en el ámbito de los medios, con la combinación perfecta de historias cautivadoras y eventos que crean grandes momentos culturales y se ven en vivo. Creemos en el poder de la televisión de aire y es por eso que hoy anunciamos nuevos formatos de entretenimiento y de ficción, nuevas y relevantes propuestas musicales y nuevos derechos de fútbol para impulsar incluso más crecimiento”.

Silberwasser confirmó que la inversión continua en el desarrollo de contenido de alto rendimiento, con nuevos anuncios tales como:

“Por siempre: Selena” (Selena Forever) – Un nuevo especial de música en vivo de dos horas en honor a la música de una de las artistas latinas más emblemáticas, Selena Quintanilla.

Renovación de la Copa Oro – una asociación de derechos de medios de varios años con Concacaf, que otorga al canal los derechos exclusivos de transmisión en español para futuras ediciones de la Copa Oro en EE.UU.

“De noche pero sin sueño” (Sleepless at Night) – El talentoso Adrián Uribe conduce el programa nocturno más espectacular de la televisión en español, con los mejores talentos de la música, el cine y la televisión, así como los más importantes creadores de contenidos digitales de la cultura.

Nuevo programa de entretenimiento para Unimás – Siéntese quien pueda: Este programa de entretenimiento EN VIVO por UNIMÁS reunirá noticias de celebridades, opiniones y debates sinceros entre un panel de periodistas, talentos, expertos en redes sociales y, por primera vez, las audiencias desde su casa.

Nuevo formato de ficción, Serielas, que se transmitirá a las 10 p.m. en Univision – La madrastra (The Stepmother) y “Primero tú.”

Contenido para el 2022 – 2023

Series

“Corona de lágrimas 2” (Crown of Tears 2) – Después del impactante final de “Corona de lágrimas”, la historia de Refugio y su familia continúa en la esperada segunda parte. Refugio enfrenta luchas emocionales y morales mientras trata de unir a sus tres hijos, que están enfrentados por rivalidades amorosas y económicas. Las estrellas de la versión original que regresan para la segunda parte incluyen a Victoria Ruffo, José María Torre, Alejandro Nones, Maribel Guardia y Ernesto Laguardia. “Corona de lágrimas 2” fue producida por José Alberto “El Güero” Castro. (Horario estelar – Univision).

“Perdona nuestro pecados” (Forgive Our Sins) – La historia sigue la vida de Elsa, hija de Manuel, el hombre más rico y violento del pueblo de San Juan. Elsa está enamorada de Andrés, pero Manuel nunca permitirá que se casen ya que, en su opinión, Andrés no es digno del amor de su hija. Elsa y Andrés escapan, pero Manuel los encuentra y, para salvar la vida de Andrés, Elsa le pide que huya y nunca mire hacia atrás, sin saber que está embarazada de su hijo. Manuel encierra a Estela en un pabellón psiquiátrico, declarando que es una amenaza para sí misma y para los demás, para poder quedarse con todo. Andrés se entera de la situación y vuelve para enterarse que Elsa espera a su hijo. Juntos lucharán por rescatar lo que es suyo. Ambientada en la actualidad y en un hermoso contexto rural, la historia es producida por Lucero Suárez, conocida por “Enamorándome de Ramón”, “Ringo, la pelea de su vida” y “Te doy la vida”. (Horario estelar – Univision).

“La herencia” (The Heritage) – El fallecimiento de un exitoso patriarca de una plantación de aguacates cambiará drásticamente la vida de sus hijos cuando una hermosa joven afirma ser su hermana desconocida. El elenco repleto de estrellas incluye a Michelle Renaud, Matías Novoa y Daniel Elbittar. Esta historia de poder y engaño es producida por el productor ganador de múltiples premios Juan Osorio (cuyos éxitos incluyen: “Mi marido tiene más familia” y “Soltero con hijas”). (Horario estelar – Univision).

“Vencer la ausencia” (Overcome the Absence) – La exitosa saga continúa con esta nueva historia que sigue a cuatro mujeres que enfrentan una pérdida significativa en sus vidas. Se unirán a través de la valentía, la amistad y la familia, y juntas comenzarán una búsqueda para encontrar la verdad detrás de lo que todos pensaron que fue un trágico accidente. Tras el éxito de “Vencer el miedo” (Overcoming Fear), “Vencer el desamor” (Overcoming Heartbreak) y “Vencer el pasado” (Overcoming the Past), “Vencer la ausencia” trae otra historia contemporánea sobre el empoderamiento de la mujer. Protagonizada por Mayrin Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni, la historia es producida por Rosy Ocampo. (Horario estelar – Univision).

“Primero tú (You First) – Esta es una poderosa historia de amor entre un famoso artista caído en desgracia y una joven talentosa que aspira a la fama. Su amor los unirá y encontrarán el uno en el otro el apoyo que necesitan.

Mujer de nadie (No Man’s Wife) – Una mujer trabajadora está decidida a superar la traición que ha sufrido por parte de los hombres más cercanos a ella. Subestimada por su belleza y por ser mujer, Nora se enfrentará a quienes la menospreciaron y luchará para recuperar lo que es suyo, incluido el hombre que amaba. Livia Brito y Marcus Ornellas encabezan el elenco de primer nivel. De la galardonada productora Giselle González, la serie tiene una fuerte protagonista femenina y habla de la actualidad. Otras producciones exitosas de González incluyen “Cuna de lobos (2019)” e “Imperio de mentiras.” (Horario estelar – Univision).

La madrastra (The Stepmother) – La historia presenta el esperado regreso de la superestrella de telenovelas Aracely Arámbula en la nueva versión del clásico “La madrastra”. Después de cumplir una condena de 20 años por un asesinato que no cometió, María quiere volver a ver a sus hijos, pero ellos creen que está muerta. Así se embarcará en una misión para demostrar su inocencia. Como solía ser la confidente de todos, guarda secretos que podrían romper matrimonios y cuentas bancarias e incluso revelar al verdadero asesino. El elenco repleto de estrellas incluye al aclamado actor Andrés Palacios. Producida por la reconocida Carmen Armendáriz (“La usurpadora” [2019] y “Te acuerdas de mí”), esta historia le da un giro moderno al clásico. (Horario estelar – Univision).

“La desalmada 2” (The Fiend 2) – Tras el gran éxito de “La desalmada” llega el próximo capítulo de este melodrama romántico al horario estelar de Univision. La historia se centra en la vida de Fernanda Linares, quien, luego de vengar el asesinato de su primer marido, se enfoca en recuperar la confianza de su esposo. Sin embargo, su pasado la persigue mientras Agustín intenta desestabilizar su nuevo matrimonio y poner a su marido en su contra. José Ron y Livia Brito regresan para la segunda temporada, que contará con más sorpresas y giros inesperados en la trama. (Horario estelar – Univision).

“Gloria Trevi” – Esta es la historia de la estrella más atrevida y vanguardista de América Latina, la cantante y actriz Gloria Trevi. Desde su infancia y su ascenso al estrellato y los escándalos que la acompañaron, los fanáticos verán más de cerca la vida de la superestrella. Producida por la aclamada Carla Estrada (“Sortilegio” y “Por siempre Joan Sebastián”). (Horario estelar – Univision).

Muero por Lola (I’d Die for Lola) – Lola, una extrovertida secretaria española que vive en la Ciudad de México, se convierte por casualidad en copropietaria de una antigua y lujosa funeraria donde trabaja en asociación con Matías, el propietario principal del negocio. Lola es una mujer soltera empedernida de unos cuarenta años, que siempre luchó por su propio espacio, libertad y privacidad, y que de la noche a la mañana (y casi por accidente) se convierte en la madre adoptiva de Iker, un adolescente huérfano y con problemas que aparentemente es imbatible cuando se trata de lidiar con todos excepto con Lola. (Horario estelar – Univision).

Programación en vivo

“Domingos en familia” (Family Sundays) de Univision – “Domingos en familia” de Univision es el destino principal de la televisión en español durante una de las noches más competitivas de la semana. El segmento familiar contará con el regreso de los exitosos reality shows de competencia “Mira quién baila” (Look Who’s Dancing), “¿Quién es la máscara? 3” (The Masked Singer) y “Tu cara me suena” (Your Face Sounds Familiar) para ofrecer algunas de las experiencias más cautivantes de la TV en vivo los domingos por la noche. (Horario estelar – Univision – Endemol Shine Boomdog, una división de Banijay, y Televisa).

“¿Quién es la máscara?” temporada 3 (The Masked Singer) – Esta exitosa franquicia de reality musical regresa a Univision en su tercera temporada consecutiva. Celebridades muy conocidas suben al escenario disfrazadas con elaborados trajes y actúan ante un panel que juzga la actuación sin saber quién es el artista y tratan de descifrar quién está detrás del disfraz.

El retador (The Challenger) – El nuevo reality de competencia busca ganadores en tres disciplinas: canto, baile e imitación, y contará con concursantes de todas las edades. El esperado programa es producido por los premiados creadores de “Pequeños gigantes” y “Bailando por un sueño”. En este nuevo reality de competencia, los fanáticos tendrán el poder de decidir quién es el ganador final.

“Mira quién baila” (Look Who’s Dancing) – Este reality de competencia de baile favorito de los fans empareja a un grupo de celebridades con bailarines profesionales y sigue cada uno de sus pasos, desde entrenamientos y ensayos hasta presentaciones de baile. Un panel de jueces seleccionará a los mejores bailarines cada semana. Los que no son elegidos quedan a merced de los votos de los espectadores. El ganador recibe un gran premio donado a la organización benéfica de su elección.

“Tu cara me suena” (Your Face Sounds Familiar) – Vuelve la exitosa competencia internacional con celebridades que imitan a íconos musicales. A través de gestos, coreografías, canto y baile, las estrellas se transformarán y ofrecerán actuaciones increíbles que deleitarán a las familias hispanas mediante una de sus mayores pasiones: la música.

“De noche pero sin sueño” (Sleepless at Night) – Es el programa nocturno más espectacular de la televisión en español con los mejores talentos de la música, el cine y la televisión, así como los creadores de contenido digital más importantes de la cultura. Comedia, música, actividades y novedosos segmentos de entretenimiento le darán a “De noche pero sin sueño” un ritmo dinámico que mantendrá al público pegado a la pantalla. Los espectadores en casa se sorprenderán durante toda la noche de la mano del conductor Adrián Uribe, cuyas grandes habilidades de improvisación, sentido del humor e ingenio lo convierten en el protagonista ideal de este proyecto.

“Por siempre: Selena” (Selena Forever) – El especial celebra el legado y la popularidad de la emblemática estrella tejana Selena, quien cautivó los corazones de muchos en todo el mundo. Lleno de momentos musicales e historias de su vida, “Por siempre: Selena” recorre su trayectoria a través de la perspectiva de aquellos a quienes inspiró y quienes estuvieron a su lado. Su música trascendió el idioma, la cultura y las fronteras, mientras se mantuvo fiel a sí misma. Hoy, la música de Selena se reproduce más de 235 millones de veces en 177 países, lo que demuestra que 30 años después, su legado sigue vivo y ella sigue siendo “La reina del tex-mex.”