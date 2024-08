“El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder 2”: ¿Cuándo es el estreno? ¿Cómo ver?

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder estrena este mes de agosto. En esta nueva, la historia revela a la Tierra Media en medio de la discordia sembrada por Sauron y la engañosa y manipuladora creación de más Anillos de Poder. Se forjan alianzas inesperadas en medio del fuego y las verdaderas amistades se ponen a prueba. Los peligros ya no acechan en las sombras, sino que emergen a la luz. Decisiones cruciales descansan sobre los hombros de los reinos de Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor y las tierras intermedias, mientras la seguridad y la paz de estos reinos están en juego.

Esta temporada presenta el esperado Asedio de Eregion, una batalla definitiva en la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, de la cual no todos saldrán con vida. Las banderas se levantan y la devastadora guerra contra Sauron apenas comienza.

¿Cuándo estrena?

Los primeros tres episodios de la segunda temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenarán el 29 de agosto de 2024, con nuevos episodios que se transmitirán cada semana hasta el emocionante final de temporada el 3 de octubre de 2024.

Más sobre El Señor de los Anillos:

En la segunda temporada de The Rings of Power, Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliado, el Señor Oscuro, en ascenso ahora, debe confiar en su astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, lo que le permitirá atar a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad. Continuando con el épico alcance y la ambición de la primera temporada, la nueva temporada sumerge incluso a sus personajes más queridos y vulnerables en una creciente marea de oscuridad, desafiando a cada uno a encontrar su lugar en un mundo que está cada vez más al borde de la calamidad. Elfos y enanos, orcos y hombres, magos y Harfoots, mientras las amistades se tensan y los reinos comienzan a fracturarse, las fuerzas de la buena voluntad luchan cada vez con mayor valentía para aferrarse a lo que más les importa… el uno al otro.