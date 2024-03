Semana Santa 2024: Supersticiones de Viernes Santo

Este Viernes Santo, 29 de marzo de 2024, como todos los años, los cristianos conmemoran la crucifixión de nuestro señor Jesucristo, y por ser un día de tristeza, dolor y luto, la jornada no deja de estar rodeada de toda clase de prácticas y supersticiones.

Por décadas la tradición cultural nos enseñó que cosas están prohibidas de hacer en este día santo. Estas son algunas de ellas:

Supersticiones de Viernes Santo

• Pegarles a los árboles para que den frutos

Según Clarín, esta es una antigua costumbre que practicaban los campesinos. Por la mañana del Viernes Santo, algunos sembradores les pegaban a los árboles pues esta creencia aseguraba que el que hacía esto lograba que el árbol dé frutos si nunca lo había hecho.

• No hay que tener relaciones sexuales

En el pasado, según InfoBae, se decía que quienes tenían relaciones sexuales durante esta fecha quedaban “pegados” hasta la Pascua. Incluso, el saber popular postulaba que por este motivo no se celebran matrimonios.

• No bañarse en un río

El mito nació en poblaciones pequeñas del norte de Colombia. Según la creencia, si una persona se baña en un río puede transformarse en un pez. El mito ha tenido variaciones en el tiempo. Para algunos aplica incluso para evitar cualquier tipo de baño, sobre todo si este se lleva a cabo el Viernes Santo.

• Es de mala suerte nacer el Viernes Santo

Este mito tomó fuerza al iniciar el siglo XXI y tras la muerte del papa Juan Pablo II. Se decía que el nuevo pontífice tendría un alma negra y que bajo su mandato, nacería el anticristo. Las leyendas urbanas señalaron que dicho personaje nacería un Viernes Santo, día de la crucifixión de Jesús.

• No barrer ni clavar clavos en Viernes Santo

La curiosa prohibición busca dos cosas: no utilizar clavos que fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz y evitar atraer al diablo. Tampoco era recomendado pasar la escoba porque se consideraba una forma de “barrer la cara de Cristo”.

• No salir después de las tres de la tarde

Había que abstenerse de salir después de las tres de la tarde, ya que fue la hora en que murió Cristo y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia.

• Cortarse el pelo en Viernes Santo lo vuelve sano

No es cierto, la gente se crea dogmas no aprobados por la Iglesia y cuando se difunde de boca en boca tiene una credibilidad que no es autorizada por la Iglesia.

Si un niño le levanta la mano a sus padres para dar un golpe, se le cae el brazo.

• Si un hijo le saca la lengua a sus padres, ésta se transforma en víbora

• Está prohibido enojarse porque la ira llama al diablo

• No vestirse de rojo porque es identificarse con el diablo

• El rojo nos hace alusión a la sangre de Cristo que derrama en la cruz y tenemos que valorar ese sacrificio que hizo por nosotros.

• No cortar nada porque se estaría cortando el cuerpo de Cristo

