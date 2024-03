Semana Santa 2024: Oraciones para la Semana Mayor

Con la llegada de la Semana Santa, también llega el tiempo de la reflexión y de la compasión, reflejada en los últimos momentos vividos por nuestro señor Jesucristo, y con las cuales experimentamos un encuentro más cercano con Dios y su hijo.

Existen varias oraciones, plegarias y rezos propios de esta celebración cristina, siendo los más importantes los alusivos al Triduo Pascual del jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual.

A continuación te dejamos algunas oraciones para que vivas la Semana Santa desde la calidez y la tranquilidad de tu hogar, también puedas compartirlas con otras personas.

Oraciones para la Semana Mayor 2024

1. Oración del Papa Francisco proclama da el año 2016

“Dios se ensucia las manos con nosotros, con nuestros pecados y fragilidades. No se avergüenza. Y no nos abandona. Señor Jesús, te damos gracias por este don que supera todo deseo y nos desvela tu misericordia. Tú nos has amado, no sólo hasta darnos la salvación, sino hasta hacernos instrumentos de salvación. Mientras tu cruz da sentido a todas nuestras cruces, a nosotros se nos da la gracia más grande de la vida: participar activamente en el misterio de la redención, ser instrumentos de salvación para nuestros hermanos”, amén.

2. Oración de San Gregorio Magno

“Oh, Señor mío Jesucristo, yo te adoro y contemplando que el día del juicio vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos y a los buenos darás gloria y a los malos condenación eterna. Te ruego Señor, por tu santa pasión, nos libres de las penas del infierno, nos perdones y nos lleves a la vida eterna. En tu santo nombre Jesús. Amén”. (Un padre nuestro, un Avemaría y un Gloria)”.

3. Oración de Jueves Santo

“Señor Jesús, tu amor nos ha convocado esta noche.

Derrama sobre nosotros el Espíritu de la verdad

para que nos enseñe a vivir la comunión

y a ser testigos de la vida en el mundo.

Que tu amor esté siempre en nuestro corazón

para contagiar a todos la alegría de sabernos hermanos y hermanas.

Que mostremos este amor orando intensamente por los hermanos y hermanas” Amén.

4. Oración de la vigilia pascual

“Yo subiré al pie de la Cruz,

me apretaré al cuerpo frío,

cadáver de Cristo,

con el fuego de mi amor…,

lo desclavaré con mis desagravios

y mortificaciones,

lo envolveré con el lienzo nuevo

de mi vida limpia,

y lo enterraré en mi pecho de roca viva,

de donde nadie me lo podrá arrancar,

¡y ahí, Señor, descansad!

Cuando todo el mundo os abandone

y desprecie, os serviré, Señor” Amén.

5. “Visita, Señor, nuestro hogar y casa de todas aquellas trampas de los malos; haz que en ella vivan tus santos ángeles para que nos traigan paz, y que tu bendición por siempre nos proteja. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén”.

6. “¡Dios de toda gracia! Abre nuestros ojos para ver y aprender de tu gran Amor, y las maravillas que hiciste en tu pueblo. Danos la valentía para ser tus manos y tu corazón con los que están pasándolo mal. Danos la sabiduría para buscar justicia y rectitud. Que se cumpla ahora y siempre tu voluntad”. Amén.

7. “Señor, como tú, yo quiero ser fuego que purifica, luz que ilumina en medio de la oscuridad, palabra que consuela en medio del sufrimiento. Tú eres un Dios glorioso, lleno de vida y de esperanzas. Viniste al mundo para acompañarnos y realizar un sacrificio perfecto de Amor y romper así todas nuestras ataduras. Rey mío, Dios mío. Tú nos has salvado con tu sangre y preferiste la muerte en la Cruz antes que renunciar al amor. Bendito y alabado seas, por tu poder derramado sobre toda la humanidad”. Amén.

8. “¡Señor Jesús, hoy estamos felices! Hoy todas las personas están alegres, porque has vencido a la Muerte. Tú has resucitado para abrir el camino de la vida. ¡Gracias Padre! Porque has resucitado a tu hijo Jesús. ¡Gracias Jesús!”

9. “Por todos los que creemos en ti, también un día resucitaremos contigo para vivir siempre. ¡Somos felices por María, tu madre, y nuestra Madre!”

10. Alma de Cristo

“Alma de Cristo, santifícame.

Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.

Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame.

¡Oh, buen Jesús!, óyeme.

Dentro de tus llagas, escóndeme.

No permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme

En la hora de mi muerte, llámame.

Y mándame ir a Ti.

Para que con tus santos te alabe.

Por los siglos de los siglos”. Amén

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos