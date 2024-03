Semana Santa 2024: ¿Qué se celebra el Jueves Santo?

Este 28 de marzo de 2024, día de Jueves Santo, la iglesia católica y cristiana del mundo entero celebra dentro de la Semana Santa o Semana Mayor, la iniciación del Triduo Pascual, que rememora lo que vivió Jesús durante su pasión, muerte y posterior resurrección.

Esta festividad constituye el momento central de la celebración de la Semana Santa y del resto del año litúrgico, pero ¿sabes que aconteció en este día?

Jueves Santo es el día 28 de marzo 2024

De acuerdo con Catholicnet.com, en el jueves Santo se conmemora la Institución de La Eucaristía como el regalo de Amor, también se conmemora la Institución de uno de los Sacramentos de entrega y abandono total al Señor: el Sacramento de La Orden Sacerdotal y La Vida de Servicio a los demás.

Institución de la Eucaristía en la Última Cena

Según la narración de los Evangelios, Jesús se reunió en la Última Cena con los doce apóstoles para despedirse de todos ellos antes de su muerte, la cual él ya preveía. Además, durante la cena les anunció la traición de uno de ellos, dando a entender que se trataba de Judas Iscariote.

No obstante, el momento más importante de la Última Cena es el considerado por la Iglesia como la institución de la Eucaristía, es decir, uno de los siete sacramentos para los católicos. Se produce en el momento que Jesús toma pan, lo parte y reparte entre los comensales diciendo en voz alta: “Tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros”.

Después, tomó un cáliz rebosante de vino y dijo: “Tomad y bebed todos de él porque es el cáliz de mi sangre, sangre de una alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados”.

Por último, expresó lo siguiente: “Haced esto en conmemoración mía”, siendo una última frase interpretada por la Iglesia como la institución del Orden Sacerdotal, es decir, otro de los siete sacramentos. Las fórmulas pronunciadas por Jesucristo son las repetidas en cada Eucaristía en el momento de consagrar el pan y el vino. Por tanto, en cada misa se renueva el sacrificio del Calvario.

El lavatorio de los pies

Este acto, seguido de la última cena, simboliza como Jesús ejemplifica a sus apóstoles el significado del servicio, la humildad y el agradecimiento. Según el Evangelio de San Juan: Jesús se levantó de la mesa y se quitó los vestidos, ciñéndose una toalla y echándose agua en un lebrillo. Posteriormente, se puso a lavar los pies de sus apóstoles, según Mundo Deportivo.</,

Pedro fue el único de los doce apóstoles que cuestionó su acción, diciéndole que "no me lavarás los pies jamás", ya que lo entendía como una humillación de su señor hacia él, que era su discípulo. La respuesta de Jesús fue: "si no te lavo, no tienes parte conmigo". Pedro le contestó: "Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza".

Oración en el huerto de Getsemaní

Acompañado de sus apóstoles, Jesús se pone a la disposición de su padre. “Padre, si quieres aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Dicho esto, Jesús fue aprehendido por la guardia romana, guiada por Judas Iscariote, quien lo traiciono por 30 monedas de plata.

Oficios religiosos del día

Durante la mañana del Jueves Santo, el obispo se encarga de oficiar la misa Crismal para consagrar el Santo Crisma y bendecir los óleos a usar en la administración de los sacramentos principales. Durante la tarde, se celebra una Misa de la Cena del Señor para conmemorar la Última Cena de Jesús con sus discípulos.

Se trata de una misa vespertina previa al Triduo Pascual, el cual culminará el Domingo de Pascua con la resurrección de Jesucristo. En algunos países, se mantiene la tradición de visitar 7 monumentos de diferentes iglesias o templos situados en una misma ciudad, los cuales representan momentos de la agonía de Jesús en el Huerto y su apresamiento, de acuerdo con El Tiempo.

