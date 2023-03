Semana Santa 2023: Oraciones para la Semana Mayor

Vivamos esta Semana Santa 2023, como el nuevo comienzo de una vida en Cristo, quien en su infinito e incondicional amor hacia la humanidad entregó hasta su vida, no sin antes dejar un camino de enseñanzas sobre lo que es el verdadero sentido existencial y de la misión del hombre sobre la tierra.

En estos cinco días de profundo recogimiento, dediquemos un poco de tiempo para hacer reflexión sobre todas esas oraciones propias de la época del “triduo pascual”, con el que se recuerda que el amor fraternal, y la entrega, nos enriquece como seres humanos y nos hace más dignos de llamarnos hijos de Dios y hermanos de Jesús.

A continuación te dejamos diez bellas oraciones para realizar esta Semana Santa solos o en familia:

Diez Oraciones para la Semana Mayor

"Cuando la Hiniesta y su calle,

me evoquen mis apellidos

del portón de la memoria

harán saltar los pestillos

y abrirán, de par en par,

esa emoción que anhelamos

viendo de vuelta la Hiniesta

cada Domingo de Ramos." Don Enrique Casellas, pregonero de la Semana Santa 2023 pic.twitter.com/X45GzsfGdF — Raymond Reddington SVQ (@rreddingtonSVQ) March 26, 2023

1. “Seré yo”

“¿Seré yo, Maestro, quien afirme o quien niegue?

¿Seré quién te venda por treinta monedas o seguiré a tu lado con las manos vacías?

¿Pasaré alegremente del «hossannah» al «crucifícalo», o mi voz cantará tu evangelio?

¿Seré de los que tiran la piedra o de los que tocan la herida?

¿Seré levita, indiferente al herido del camino, o samaritano conmovido por su dolor?

¿Seré espectador o testigo?

¿Me lavaré las manos para no implicarme, o me las ensuciaré en el contacto con el mundo?

¿Seré quien se rasga las vestiduras y señala culpables, o un buscador humilde de la verdad?”.

2. ¿Qué corona es esa que te adorna?

“¿Qué corona es esa que te adorna, que por joyas tiene espinas? ¿Qué trono de árbol te tiene clavado? ¿Qué corte te acompaña, poblada de plañideras y fracasados? ¿Dónde está tu poder? ¿Por qué no hay manto real que envuelva tu desnudez? ¿Dónde está tu pueblo?

Me corona el dolor de los inocentes. Me retiene un amor invencible. Me acompañan los desheredados, los frágiles, los de corazón justo, todo aquel que se sabe fuerte en la debilidad. Mi poder no compra ni pisa, no mata ni obliga, tan solo ama. Me viste la dignidad de la justicia y cubre mi desnudez la misericordia. Míos son quienes dan sin medida, quienes miran en torno con ojos limpios, los que tienen coraje para luchar y paciencia para esperar. Y, si me entiendes, vendrás conmigo”.

3. Oración al Cristo crucificado

“Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!, postrado en tu presencia: te ruego, con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte; mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando tus cinco llagas, teniendo presente lo que de ti, oh, buen Jesús, dijo el profeta David: “Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos.” (Salmo 21: 17-18)”

4. Eres tú, Señor…

“Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!

¿Cómo puedo alegrarme de mi libertad si la debo a tus ataduras?

¡Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!

¿Cómo puedo alegrarme de mi salvación, si la he adquirido por tu sufrimiento?

¡Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!

Señor, Tú has sufrido porque has querido, por amor y misericordia.

¡Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!”.

5. Oración para tu hogar en Semana Santa

“Dios Creador y Señor de la vida, tú que sacas de las tinieblas de la muerte a todos los que te aman, nos alegramos, en este domingo de Pascua, en la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor, Jesucristo. Visita nuestro hogar y esta mesa con tu brillante bendición de paz y vida. Que Cristo resucitado, nuestro Señor y Salvador, sea nuestro invitado al celebrar su resurrección con esta cena de Domingo de Resurrección. Bendice a aquellos cuyo trabajo para preparar esta comida ha sido verdaderamente un trabajo de oración, y bendice a todos los que la compartiremos con amor y alegría pascual. Que tú, pues, bendigas esta mesa y esta comida, y a cada uno de nosotros en tu santo nombre. Amén” — Edward Hays

Pasa junto a la muralla,

pasa junto a sus vecinos

y desde la cruz abraza

todo el tiempo transcurrido… ✒️ Enrique Casellas. Pregón de la Semana Santa se 2023.#SiempreHiniesta #LaHiniestaEresTú pic.twitter.com/7hdaqMe0tC — Hdad. de la Hiniesta (@HdadHiniesta) March 27, 2023

6. Oración de Pascua para niños

“Dios te hizo a ti y Dios me hizo a mí, él hizo el mundo para que lo podamos ver. Dios te ama y hace tiempo envió a su hijo para decírnoslo. Jesús nos enseñó muchas cosas, a amar y compartir y bailar y cantar. A aprender y orar, ayudar y cuidar. Prometió que siempre estaría ahí. Murió pero volvió a la vida, ¡Celebremos que está vivo! Amén”.

7. Una oración de asombro

“Sorprendente Hijo de Dios, revelaste la verdad a las mujeres que no fueron creídas por los hombres. Estás en las voces de los incrédulos y de los ignorados. Así que llévanos hacia los demás. Llévanos hacia la verdad más verdadera. Porque aquí, de todos los lugares, te encontraremos. Amén”. — Pádraig Ó Tuama

8. Una oración de esperanza

“Querido Señor Jesucristo, por tu radiante y magnífica resurrección, rompiste los lazos de la muerte y te levantaste de la tumba como vencedor. Reconciliaste el cielo y la tierra. Nuestra vida no tenía esperanza de felicidad eterna antes de que tú nos redimieras. Tu resurrección ha lavado nuestros pecados, ha restaurado nuestra inocencia y nos ha traído la alegría ¡Qué inconmensurable es la ternura de tu amor!” — Saint Gregory the Great

9. Visita, Señor, nuestro hogar

“Visita, Señor, nuestro hogar y casa de todas aquellas trampas de los malos; haz que en ella vivan tus santos ángeles para que nos traigan paz, y que tu bendición por siempre nos proteja. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amen”.

10. ¡Dios de toda gracia!

“¡Dios de toda gracia! Abre nuestros ojos para ver y aprender de tu gran Amor, y las maravillas que hiciste en tu pueblo. Danos la valentía para ser tus manos y tu corazón con los que están pasándolo mal. Danos la sabiduría para buscar justicia y rectitud. Que se cumpla ahora y siempre tu voluntad. Amén”.

