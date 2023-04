Semana Santa 2023: ¿Qué fecha es Jueves Santo?

Con el inicio de la Semana Santa 2023 con la celebración del Domingo de Ramos, comenzaron cinco días muy significativos e importantes para la comunidad de la iglesia católica, en donde se conmemora y se recuerda todo lo que conocemos como “La Pasión de Cristo”.

Con la Semana Santa concluye la Cuaresma de 40 días de penitencia y ayuno, para estar limpios y preparados para vivir en fe toda la profecía de la muerte de Jesús en la cruz. En estos días, muchos países en el mundo conceden a sus ciudadanos un cese de actividades para que puedan tener unos días de recogimiento espiritual y de descanso, pero en otros se ciñen a considerar como días festivos solo los días Jueves y Viernes santo.

Jueves Santo es el próximo 6 de abril de 2023

Con el Domingo de Ramos 2023, da inicio a la Semana Santa. 🌾 ¡Conoce cuál es el significado de esta celebración! 👉 https://t.co/LowCxUQZhk pic.twitter.com/MQhGENyesx — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) April 1, 2023

¿Por qué son más importantes estos días de la Semana Mayor?

Significado del Jueves Santo

Primero partamos por saber que en este 2023, la celebración del jueves Santo se marcara en el calendario el día 6 de abril y con su celebración es justo donde culminan los 40 días de la Cuaresma. A partir del Jueves Santo comienza todo el camino de Jesús hacia su muerte.

¿Qué pasó este día?

Según ViveUSA, el Jueves Santo conmemora el mandato o comando de Cristo, en latín Mandatum. En este día Jesús tiene la Última Cena de la Eucaristía con sus apóstoles, dice el Evangelio de Juan 12, 1-15.

Alrededor de una mesa, Jesús celebró la institución de la “Eucaristía”, junto a sus doce apóstoles; aquí el hijo de dios tomó pan y lo repartió entre ellos, diciéndoles que esa era su cuerpo. Luego tomó el vino, lo sirvió en una copa y les pidió beber de ella, anunciándoles que esa seria la sangre que el derramaría por la humanidad para salvarlos de los pecados. La salvación viene a través de Cristo y el sacrificio de su cuerpo físico en la cruz.

“Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás…Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo…El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida” (Juan 6:35, 51, 54-55).”

Esta cena es importante porque durante su celebración Jesús imparte a los apóstoles los tres mandamientos que habrían de cumplir por toda la tierra; su misión seria llevar el evangelio a todos los territorios para anunciar su amor hacia el Dios padre, y de eterna su presencia en la iglesia. “Id, haced y sabed”, fueron sus órdenes.

¡Iniciamos la Semana Santa 2023! Dispongamos nuestro corazón para acompañar a Nuestro Señor Jesucristo es su Pasión, Muerte y Resurrección. 🙏 pic.twitter.com/vAYOHnCmE3 — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) April 2, 2023

De acuerdo con Milenio, en la actualidad, este acto es recreado en la iglesia los días Jueves Santo a través del lavatorio de los pies a los doce apóstoles, y con la celebración de la última cena, representada en el acto de la comunión. Asimismo, durante el lavatorio de los pies, Jesús predice que uno de sus apóstoles traicionara su confianza y lo entregara a los romanos por 30 monedas de plata.

“El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos”, dijo a Pedro, mientras le lavaba los pies y agregó “Si yo, el señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces”, respondió a Pedro antes de salir al Huerto de Getsemaní, quien segundos antes le juró que no negaría haberlo conocido y ser su apóstol.

Y así se cumplió. En el monte de los olivos, Judas le da un beso a Jesús, y allí lo entrega al ejército de Jerusalén para que sea arrestado y sometido a juicio por parte de Poncio Pilatos, que es quien lo condena a la crucifixión.

En conclusión, el Jueves Santo significa la Institución de La Eucaristía, la Institución de La Orden Sacerdotal y La Vida de Servicio a los demás.

