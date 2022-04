Semana Santa 2022: ¿Cuándo termina la Semana Mayor?

Estamos viviendo la Semana Santa 2022, el tiempo litúrgico que la iglesia católica y cristiana revive la pasión, muerte y resurrección del señor Jesucristo.

A pesar de que el Triduo Pascual se conmemora en muchos lugares del mundo solo los días Jueves y Viernes Santo, declarándolos días festivos, también existen otros lugares que conceden todos los días de la Gran Semana para que los fieles revivan a través de la oración y de los actos programados por sus parroquias, cada día vivido por el Nazareno.

La Semana Santa 2022 termina el Domingo 17 de abril, Día de la Pascua del Señor

¿Qué pasajes de la vida de Jesús revivió la Semana Santa?

Festejamos el pasado 10 de abril, la eucaristía de la Bendición de los Ramos, como la remembranza del día en que Jesús entró a Jerusalén y fue proclamado por el pueblo hebreo como el Rey de los Judíos.

Seguidamente, el lunes santo, o lunes de unción, recordó cuando Jesús asistió a la casa de Lázaro, quien experimentó de sus manos el milagro de la vida después de la muerte, y aquí en una cena ofrecida en su honor, Marta su hermana, se presentó con un frasco de perfume muy caro hecho de nardo puro, y ungió con él los pies del Señor, para después secarlos con sus propios cabellos.

Según Mercaba, Judas Iscariote, uno de los discípulos -el que lo iba a traicionar-, protestó, diciendo: ¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para repartirlo entre los pobres?

Jesús le dijo: ¡Déjala en paz! Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tenéis siempre con vosotros; a mí, en cambio, no siempre me tendréis.

Luego, vivimos el Martes Santo, o martes de la traición, el día más difícil que atravesó Jesús. De acuerdo con Extrategia, y según los textos bíblicos para este día los actos y predicas de Jesucristo fueron cuestionados, además, vivió a través de algunos de sus discípulos la traición.

Según lo escrito en el Nuevo Testamento, Jesús transformó el mercado de Israel en un templo de oración y al usarlo como lugar sagrado, fue señalado como ‘rebelde’ por parte de los sacerdotes y ancianos de la ciudad. Por otro lado, horas más tarde los fariseos decidieron increpar a Jesús y reclamarle sobre la situación político-social que atravesaba Israel por los altos tributos que se les cobraban en aquel momento, ante esto él respondió una de las frases más famosas alrededor del mundo: “Dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”.

Sin embargo, esas controversias no fue lo único que atravesó Jesucristo aquel martes, pues según el texto de San Juan, el ‘Hijo de Dios’ supo que quien lo iba a entregar al ejército romano para su desafortunado deceso era Judas Iscariote, uno de sus discípulos.

Ya, en el Miércoles Santo o miércoles de la preparación, según las escrituras bíblicas, es el día en que Judas Iscariote y los Romanos pactaron la entrega del Maestro, mientras él estuviera orando en el monte de los Olivos.

“¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?” Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo”, San Mateo (26,14-25)

Este día, se reunió el Sanedrín, máximo tribunal religioso judío, para emitir condena de muerte en contra de Jesús. Con el Miércoles Santo terminó la Cuaresma, y se anticipó toda la tortura que viviría Jesús. La flagelación, los azotes y la corona de espinas.

Después, recordamos con tristeza los días centrales de la Semana Santa: Jueves Santo, tres días antes de la resurrección, jornada en que evocamos la institución de la eucaristía a través de la última cena; el lavatorio de los pies, y la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, antes de ser apresado por el ejército romano.

Entre tanto, Viernes Santo, rememoró el camino en que Jesús cargo la pesada cruz hasta su propio sitio de muerte, en el monte de la calavera, y en donde pronunció sus últimas siete palabras antes de morir.

Por su parte, en el Sábado Santo, se contempló el dolor de María, el dolor de la madre que vio como su hijo fue cruelmente torturado, y yacía desnudo en la cruz, agonizante, y abandonado por su pueblo. María, sin embargo, no perdió la fe y esperanza, de que su entrañable hijo seria salvado por las promesas de su Dios y padre. “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”.

Y, por último, bienvenido el Domingo de Resurrección. La Semana Santa 2022, termina el próximo Domingo 17 de abril, Día de la Pascua del Señor. La fiesta más alegre e importante de la iglesia católica.

Luego de ser crucificado y de haber transcurrido tres días en el Santo Sepulcro, Jesús de Nazareth regreso de entre los muertos, para devolvernos la esperanza de la vida eterna.

(Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Jn. 20.1-10)

“24 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. 2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro; 3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; 5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, 7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. 8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras, 9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás. 10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. 12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido”.

