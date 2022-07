Presentan nuevo sencillo de Selena Quintanilla (+ESCÚCHALO AQUÍ)

Hoy sale a la luz el primer adelanto del muy anticipado álbum de Selena Quintanilla, Moonchild Mixes. Este sencillo lleva como nombre “Como Te Quiero Yo A Ti” y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello de Warner Music Latina.

“Como Te Quiero Yo A Ti” es un sencillo con el cual queda demostrado que la energía y el carisma de Selena continúa vigente y conectando con las nuevas generaciones manteniendo viva su memoria a través de la música, que definitivamente no tiene fecha de vencimiento.

El sencillo fue escrito por Ricky Vela, quien fue miembro de la banda original de Selena y Los Dinos y es un compositor multi galardonado, cuyos créditos de composición incluyen éxitos como “Fotos y Recuerdos”, “El Chico De La Apartamento 512” y “No Me Queda Más”, éxito que hasta el día de hoy continúa siendo uno de los más escuchados de Selena.

El tema es presentado en esta ocasión con una versión Regional Mexicana en la que los seguidores de la cantante podrán disfrutar y recordar a la superestrella que siempre ha logrado cautivar a las masas sin importar el género musical y ha logrado cruzar barreras con su música.

ESCUCHA AQUÍ COMO TE QUIERO YO A TI, EL NUEVO SENCILLO DE SELENA QUINTANILLA

Selena – Como Te Quiero Yo A Ti Official Lyric Video @Warner MúsicaLatina is proud to present, “Como Te Quiero Yo A Ti”, the first single from her new upcoming anticipated album, “Moonchild Mixes”, streaming worldwide Friday, July 29th! #ComoTeQuieroYoATi #SelenaMoonchildMixes 2022-07-29T04:30:08Z

Este sencillo es un adelanto de lo que los fanáticos pueden esperar del muy anticipado álbum, Moonchild Mixes, producido ejecutivamente por Abraham Quintanilla JR, el cual contará con canciones grabadas por Selena entre los 13 y 16 años de edad.

Al igual que “Como Te Quiero Yo A Ti”, los sencillos del álbum serán canciones grabadas previamente y que ya han formado parte de producciones discográficas de la intérprete.

Han pasado 37 años desde que estas canciones fueron grabadas originalmente y ahora, con la nueva tecnología disponible, han sido reelaboradas por el productor y compositor ganador del GRAMMY, AB Quintanilla III, llevando la voz de Selena a una versión más refrescante y moderna para sus fanáticos.

“Estoy muy emocionado con el nuevo álbum de Selena… siento que le da a los fans la oportunidad de escuchar los humildes comienzos de Selena que fueron grabados originalmente en vinilo y ahora remezclados con un sonido fresco… ¡Me encanta!”, expresó AB Quintanilla.

“Es muy emotivo y poderoso escuchar a Selena como si estuviera en el estudio. Las leyendas nunca mueren… siguen viviendo y en el caso de Selena… a través de su música”, comentó Suzette Quintanilla.

El álbum musical Moonchild Mixes de Selena Quintanilla estará disponible el próximo 26 de agosto y desde ya puedes pre-ordenarlo a través de tu plataforma digital favorita y en formato físico en tu tienda de preferencia bajo el sello discográfico Warner Music Latina.

El legado de Selena sigue más vigente que nunca a veintisiete años de su trágica muerte, esto gracias al cariño de su público que continúan coreando sus temas musicales más icónicos. Con el pasar de los años, el talento musical de la cantante ha sido acogido por las nuevas generaciones que admiran su capacidad vocal.