Se cumplen 28 años del asesinato de Selena Quintanilla

La muerte de la estrella del pop Selena Quintanilla sacudió al mundo musical. Asesinada a tiros por la presidente de su propio club de fans un 31 de marzo de 1995, la cantante tejana dejó una huella imborrable en el sonido popular tanto de México como de Estados Unidos, convirtiéndola en una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Como resultado, los fanáticos continúan llorando y celebrando a la cantante, que tenía solo 23 años en el momento de su muerte. Hoy, se cumplen 28 años desde aquel día.

El legado musical de Selena incluye clásicos atemporales como “Dreaming of You”, “Bidi Bidi Bom Bom”, “I Could Fall In Love” y “Como la Flor”, entre muchos otros. Sus contribuciones en el mundo de la moda y el diseño de ropa también la convirtieron en un modelo a seguir positivo para las mujeres jóvenes de todo el mundo. Así que hoy, en el 22 aniversario de su muerte, hemos decidido celebrar la vida de Selena con cinco datos rápidos sobre su carrera, su familia y su legado musical.

1. Su exmarido Chris Pérez escribió un libro sobre ella

Chris Pérez conoció a Selena en 1989, cuando fue contratado como guitarrista de reemplazo para su banda Los Dinos. Aunque le desagradaba la música tejana, Pérez dijo que terminó aceptando el trabajo debido a su salario decente. Él y Selena continuaron teniendo un acalorado romance detrás de escena que fue prohibido por el padre (y manager) de Selena, Abraham Quintanilla, Jr. Sintió que Pérez era un alborotador y una mala influencia en la incipiente carrera de su hija.

Aún así, los dos se fugarían en 1992, como se relata en las memorias de Pérez de 2012 To Selena, With Love. “Ella estaba en todas partes después de su muerte, estaba en toda la televisión y luego estaba el juicio, pero los recuerdos que tenía eran míos”, dijo Pérez a CNN, “los protegía mucho. Con este libro pude mostrarla bajo una luz diferente, la mujer fuera del escenario… Pensé que había pasado suficiente tiempo”.

Pérez actualmente graba música bajo el nombre de The Chris Pérez Project.

2. Su hermano A.B. Quintanilla siguió sus pasos

Aunque en gran parte desconocido en ese momento, el hermano mayor de Selena, A.B. Quintanilla fue una gran parte de su éxito. Como bajista de Los Dinos, Quintanilla co-escribió y produjo los exitosos sencillos “Como la Flor”, “Amor Prohibido” y “No Me Queda Más”. Después de la muerte de Selena, Quintanilla rindió homenaje a su hermana al producir la canción de Pedro “Pete” Astudillo “Como Te Extraño (How I Miss You)”, que le valió un premio Premios Lo Nuestro a la Mejor Canción del Año en 1996.

En las décadas siguientes, Quintanilla ha continuado este éxito con Kumbia Kings, un grupo experimental que combina elementos de la cumbia y la música pop. El segundo álbum del grupo, Shhh! (2001), se convirtió en el primer álbum número uno en la lista Billboard Top Latin Albums de Estados Unidos durante seis semanas no consecutivas. Quintanilla dejó el grupo en 2006, pero actualmente está de gira con una nueva banda llamada Kumbia All Starz.

3. Ella fue la primera artista latina en debutar en el número uno en el Billboard 200

El último álbum de estudio de Selena, Dreaming of You (1995), se lanzó cinco meses después de su muerte y se convirtió en un éxito comercial y de crítica instantáneo. Debutó en el número uno en el Billboard 200, convirtiéndola en la primera artista latina en la historia de los Estados Unidos en hacerlo. Soñando contigo vendió más de 175,000 copias en su primer día de lanzamiento, estableciendo otro récord de más ventas en un solo día por una vocalista femenina, mientras que sus primeros cuatro sencillos, “I Could Fall In Love”, “Tú Solo Tú”, “Techno Cumbia ”, y la canción principal se ubicó entre los diez primeros en las listas pop de EE.UU.

A partir de 2017, Dreaming of You ha vendido más de cinco millones de copias en todo el mundo. Pero lo que es más importante, el álbum abrió la puerta para que otros artistas latinos se cruzaran con la corriente principal estadounidense. A raíz del estrellato de Selena, artistas como Ricky Martin, Marc Anthony, Jennifer Lopez y Enrique Iglesias pudieron seguir un camino comprobado hacia el éxito. Uno que habría sido mucho más difícil si no hubiera sido por Selena y su habilidad para unir diferentes culturas y mercados musicales.

4. En su honor se celebra la Fiesta de la Flor

Para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte de Selena en 2015, se inició un evento de dos días llamado Fiesta de la Flor en Corpus Christi, Texas. La celebración inicial incluyó presentaciones en vivo de una alineación de los mejores talentos musicales de México, incluidos Los Lobos, Little Joe y la Familia, Los Palominos, Chris Pérez y Kumbia All Starz. En total, la Fiesta de la Flor contó con la asistencia de más de 52.000 personas de todo el mundo, incluidos los que viajaron desde Brasil, Ecuador y varios otros países de América Latina.

La celebración dio un gran impulso financiero a la casa de la infancia de Selena en Corpus Christi, que, según KIITV, tuvo un total bruto de $13 millones. La alineación de este año incluyó grupos como Jimmy Gonzalez y Grupo Mazz, Las Fenix, B-Side Players y A.B. Quintanilla y Elektro Kumbia.

5. Su vida se convirtió en una exitosa película en 1997

Para aquellos que eran demasiado jóvenes para presenciar el ascenso de Selena al estrellato, esta película de 1997 es la zona cero. Puesta en producción poco después de la muerte del cantante, el proceso de casting de la película fue tan crucial para el público que audicionaron más de 21 000 actrices, convirtiéndose en el segundo proceso de audición más grande después de Lo que el viento se llevó (1939). El director Gregory Nava finalmente se decidió por la actriz puertorriqueña Jennifer López, quien, después de ser fuertemente criticada por no ser de ascendencia mexicana, continuaría brindando una actuación estelar.

Selena se convirtió en un éxito de taquilla tras su lanzamiento, recibiendo críticas positivas de los críticos y renovando el interés en el catálogo de la cantante. Hoy, la película se ha convertido en un elemento básico de la cultura pop de los 90, y resume con precisión el encanto de Selena como artista mientras la honra con el mismo aliento amoroso. Puedes comprar la película en iTunes o Amazon.

Esta es la versión original de Heavy.com

