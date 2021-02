El homenaje a Diana de Gales en el anuncio del segundo embarazo de Meghan Markle

El domingo 14 de febrero, el príncipe Harry y Meghan Markle revelaron que estaban esperando su segundo hijo. La pareja eligió compartir con el público una foto en blanco y negro, tomada por uno de sus queridos amigos.

Sin embargo, lo que algunos fanáticos no saben es que en el anuncio del embarazo se hizo un gesto sutil a la difunta madre del príncipe Harry, la princesa Diana. En febrero de 1984, la princesa Diana y su entonces esposo, el príncipe Carlos, anunciaron que estaban esperando su segundo hijo. Aunque el palacio hizo el anuncio oficial el 13 de febrero, casi todos los periódicos y revistas publicaron la historia el día de San Valentín.

También es posible que la foto en blanco y negro fuera un guiño al momento en que la princesa Diana y el príncipe Carlos anunciaron su emocionante noticia; la mayoría de los papeles se imprimieron en blanco y negro.

Esto es lo que necesita saber:

Si bien se desconoce si Meghan Markle está embarazada de un niño o una niña, hay muchos rumores con el nombre del futuro hijo o hija.

“Los apostadores están convencidos de que el segundo hijo de Harry y Meghan llevará el nombre de su madre, independientemente de si es niño o niña, ya que Diana y Spencer están demostrando ser las elecciones más populares en las apuestas”, dijo Alex Apati de Ladbrokes a People.

Las elecciones más populares hasta ahora son “Diana” para una niña y “Spencer” para un niño.

El duque y la duquesa de Sussex eligieron un nombre inesperado para su primer hijo. Los nombres principales incluían a Edward, Philip, Henry y Albert, en ese momento, pero la pareja eligió “Archie Harrison”.

Archie es tradicionalmente una versión más corta del nombre Archibald. Según sitios como Babble y Baby Center, el nombre Archie tiene orígenes en inglés y significa “genuino y atrevido”. El segundo nombre, Harrison, que significa “hijo de Harry”, es un guiño al príncipe Harry.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021