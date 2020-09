¡Habrá segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel! ¿Cuándo?

“Me cambió todo, no solo a nivel Latinoamérica, sino también en Hollywood. Curiosamente, al ser una serie en español, tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos, y eso te habla del poder que tiene el mercado latino en la industria de Hollywood. Me gusta mucho lo que está pasando con Roma, siento que todo el equipo hizo un trabajo precioso y se merecen todo el reconocimiento que están teniendo.”

Sobre la preparación del personaje, dijo que no fue nada fácil:

Superintensa, me preparé durante todo un año solamente para este personaje. Sin ese periodo no hubiera pasado lo que pasó. Me lo dividía en segmentos: uno fue el lado musical y vocal, que fue muy difícil. Es un reto tener que cambiar tu tono de voz para sonar como alguien que no eres tú. Ese fue un experimento que hicimos con el equipo, y tuvo un buen resultado. Había que enseñarle a un cantante a sonar como otro cantante.

¿Cuál será la trama de la segunda temporada?